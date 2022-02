Es posiblemente la vitamina más conocida de todas, siempre asociada a los cítricos y a nuestro sistema inmune. Lo que quizá no tenemos claro del todo es cuáles son los alimentos que realmente contienen más cantidad ni el abanico de funciones que cumple en nuestro organismo. Así que si quieres aprender más sobre este micronutriente y descubrir todos los beneficios que nos aporta la vitamina C, sigue leyendo este artículo con la explicación que nos ha dado Beatriz Robles.

La vitamina C y el sistema inmune

Si eres de los que piensan que esta vitamina potencia nuestras defensas, sentimos decirte que esto no es del todo cierto, porque hay que hacer un matiz importante. La realidad es que entre los beneficios que nos aporta la vitamina C está que es indispensable para un correcto funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Es verdad que resulta imprescindible para que las funciones de los glóbulos blancos se desarrollen con normalidad, pero eso no significa que cuanta más vitamina C ingiramos vayamos a tener una mejor salud.

De hecho, pensarlo es un error bastante común. Necesitamos incorporar de forma habitual vitamina C en nuestra dieta pero debemos hacerlo a través del consumo recurrente de frutas y verduras. Como es hidrosoluble, es decir, que es soluble en agua, no somos capaces de almacenarla por lo que si la tomamos en exceso lo único que vamos a conseguir es eliminarla a través de la orina. Y por ello no tiene sentido consumirla, por ejemplo, a través de suplementos, ya que no nos va a aportar ningún beneficio añadido.

Por el contrario, si tenemos déficit de este micronutriente, sí que nos podemos sentir más cansados o débiles. Esto se debe a que actúa a varios niveles; por una parte uno de los beneficios que nos aporta la vitamina C es que nos ayuda a absorber el hierro no hemo, es decir, el que nos aportan los alimentos de origen vegetal como las legumbres.

Y otra de las funciones que cumple es la síntesis de carnitina, un compuesto que ayuda a que los ácidos grasos entren en las mitocondrias, que por decirlo de alguna manera, funcionan como las pilas de células. Pero los beneficios que nos aporta la vitamina C no se quedan ahí. También influye en la síntesis de colágeno, por lo que desempeña un papel fundamental en la salud de nuestra piel y nuestras articulaciones.