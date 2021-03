Toda la vida hemos escuchado que hay que tomarse el zumo rápido, seguramente de naranja, para que no “se vayan las vitaminas” así que casi seguro que tu respuesta entra dentro del grupo de los cítricos. Aunque tienes parte de razón, en lo de los cítricos, no en lo de que se escapan las vitaminas, la respuesta no es tan sencilla. En realidad todo es relativo y depende de un factor determinante, el peso. Si consideramos cada pieza de fruta por separado, obviamente una naranja contendrá más vitamina C que una fresa.

Naranja Sanguina rtve

Por supuesto los cítricos cuentan con numerosas propiedades muy positivas que nos interesaría incorporar habitualmente en nuestra dieta. Y si te has cansado de comer siempre las mismas naranjas, mandarinas y limones, ¿por qué no te atreves con algunas de sus variedades? Por ejemplo, una naranja sanguina, una lima…