¿Qué carne es más saludable y cuánta debemos comer?

En España, en el año 2020, consumimos más de 49 kilos de carne de media por persona, un incremento del 10% respecto a 2019 motivado en parte por la pandemia del coronavirus, después de varios años de descenso paulatino.

Por tipos de carne, la más elegida fue la de pollo, con un consumo de 13,65 kilos por persona, seguida del cerdo, con 10,93 kilos por persona, según datos del ministerio de Agricultura, Pesaca y Alimentación. Muy por debajo estarían las carnes de vacuno, con 5,35 kilos de media por persona, y conejo, apenas 0,93 kilos.

Garzón: "No decimos que no haya que comer carne, sino que hay que ajustarse a las recomendaciones"

Pero, ¿cuánta carne debemos consumir a la semana para mantener una dieta saludable? ¿Qué tipo de carne es más sana para nuestro organismo? En Mejor Contigo trasladamos estas y otras dudas al dietista Pablo Ojeda.

La carne de pollo debe ser la más frecuente

Las carnes blancas como la de pollo, pavo o conejo, contienen una elevada cantidad de proteína, en torno a 20 gramos por 100 gramos de producto, y muy poca grasa. Por ello, es ideal para perder peso o mantenerlo, consumida con una frecuencia de entre tres y cuatro veces por semana, frente a las carnes rojas, de las que no debemos superar una ración por semana.

04.26 min Propiedades de la carne de pollo

"Se han puesto muy de moda los pollos de corral", explica Pablo Ojeda, que nos recuerda, no obstante, que "no existe ninguna ley en la Unión Europea que diferencie el pollo de corral con el pollo normal. La única diferencia es que come maíz, que tiene luteína, y hace que sea de color amarillento".

Sin embargo, sí que es diferente el pollo campero, que sí que debe seguir una regulación "muy estricta: el 100% de su comida debe ser vegetal, tiene que tener espacio suficiente para su crianza, etc". Pero a nivel nutricional, tanto el pollo normal como el pollo "de corral" tienen prácticamente los mismos valores nutritivos y solo se diferencian en el nombre y el precio.