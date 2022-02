El 4 de enero se viralizó en redes una presunta declaración a The Guardian del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que en ocasiones apareció incluso entrecomillada indicando fidelidad a las palabras originales: “España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”. La afirmación está tergiversada a partir de lo publicado correctamente por el medio y algunos políticos la han utilizado para reavivar el debate de gran sensibilidad social sobre las macrogranjas.

El 3 de enero, la publicación especializada Revista Cárnica publicaba un artículo con el título: “Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”. En el interior, la ampliación textual de las palabras del ministro, entrecomilladas: “Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 ó 10.000 animales. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados". El sitio recalcaba: “El responsable de Consumo del Gobierno Español afirma de este modo ante un medio de comunicación internacional que España exporta carne de mala calidad y que no respeta el bienestar animal”.

El resto de la pieza se centraba en analizar un informe que Garzón mencionaba en la entrevista “para apoyar sus opiniones”. Hemos encontrado dicho informe, Meat Atlas. Está elaborado por la ONG Amigos de la Tierra y ofrece un gráfico de las 20 empresas del ramo que más gases de efecto invernadero emiten (págs. 34-35), aunque como destaca la publicación especializada, no muestra en él ninguna compañía española.

Las palabras textuales

La entrevista original, realizada por el periodista Sam Jones, se publicó en The Guardian el 26 de diciembre. Garzón afirma lo siguiente en un párrafo: “La ganadería extensiva es un medio medioambientalmente sostenible de ganadería y uno que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura”. En el siguiente párrafo, continúa: “Eso es sostenible; lo que no es sostenible en absoluto son esas llamadas macrogranjas… Encuentran un pueblo en un área despoblada de España y colocan allí a 1.000, o 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan la tierra, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados”.

En un tercer párrafo, el reportero añade más información. Va sin entrecomillar: “El ministro también apunta a un informe reciente que encontró que 20 compañías ganaderas son responsables de más emisiones de gases de efecto invernadero que Alemania, Reino Unido o Francia”.

El ministro no acusa al país en su conjunto, España, de exportar carne de mala calidad, como se desprende de muchos mensajes publicados en redes sociales, y de hecho habla de actividad medioambientalmente sostenible y de mucho peso de carácter extensivo en zonas de Asturias, Castilla León, Andalucía y Extremadura. En la información del sitio cárnico, sus declaraciones están recortadas (falta la parte en negrita y cursiva), una táctica habitual para sacar informaciones de contexto que utilizan a menudo canales de desinformación. También te hemos explicado otros casos de bulos que se basan en la publicación de noticias traduciendo mal o distorsionando artículos de medios extranjeros.

Garzón ha publicado en su cuenta de Twitter las palabras exactas intercambiadas con Sam Jones. Hemos preguntado por ello al corresponsal británico, que nos confirma que la transcripción “es rigurosa y correcta”. En ella se ve que el ministro tampoco atribuye los males descritos en el informe Meat Atlas a empresas españolas.