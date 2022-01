Coronavirus en España, hoy | La incidencia se sitúa en un nuevo máximo mientras sigue la presión en las UCI

16:17

Estudios de la Covid-19: Las personas no vacunadas contra el coronavirus tienen diez veces más riesgo de acabar en una unidad de cuidados intensivos que las vacunadas, mientras que el riesgo de fallecimiento por Covid-19 entre los no vacunados es seis veces mayor que en las personas vacunadas.

Así lo ha explicado este martes en Les Corts Valencianes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien durante una comparecencia para hablar de la situación de la pandemia en la Comunidad Valenciana ha reivindicado la eficacia de las vacunas con datos del último mes, entre el 13 de diciembre y el 9 de enero.

En ese periodo, de cada cien mil personas no vacunadas, 28,6 han ingresado en UCI, frente a 2,9 entre las inoculadas, mientras que hay un aumento en las tasas de hospitalización en los mayores de 30 años no vacunados, y un incremento pronunciado en las tasas de ingreso a UCI de no vacunados de 60 a 79 años mientras las tasas de vacunados se mantienen estables en niveles muy bajos.