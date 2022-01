Han pasado 30 años desde que El guardaespaldas nos enamorase en 1992. Y aún sigue emocionando escuchar a Whitney Houston interpretar "I will always love you", el tema central de la cinta. Aunque originalmente era de Dolly Parto, Houston consiguió auparla a la fama mundial con su versión para la película, convirtiendo al tema en la banda sonora más vendida de la historia. Esa emoción a flor de piel se multiplica este año, cuando se cumple una década de la muerte de la cantante en febrero. Una vida que estuvo marcada por el consumo de drogas, que la llevaron a internarse en más de una ocasión en centros de desintoxicación.

El aniversario de la muerte de Whitney Houston

Este 2022 se cumple el triste aniversario de la muerte de la cantante conocida como 'La voz'. Consiguió entrar en el libro Guinness de los récords como la cantante femenina más premiada con más de 400 reconocimientos internacionales. Sacó un total de siete discos y muchos de sus singles fueron número uno en el mundo.

Pero todo cambió aquel 11 de febrero de 2012. La noticia dio la vuelta al mundo: Whitney Houston había sido encontrada ahogada en una bañera de una habitación de hotel de Los Ángeles. Tenía 48 años y el consumo de drogas junto con sus problemas cardíacos derivados de una vida llena de excesos fueron determinantes en su muerte, que fue catalogada de accidental.

02.59 min La adicción a las drogas acabó con la carrera de Whitney Houston

En los últimos años su salud se había deteriorado y el drama de las drogas nunca abandonó su vida. En los medios se hablaba de sus excesos, sobre todo cuando empezó a aparecer con una delgadez extrema a las actuaciones, donde Whitney Houston siempre respondía lo mismo ante la pregunta de si tenía problemas con las drogas: "No. Aunque admito que me encanta la juerga y ha habido momentos que he tenido tanto estrés emocional que me he pasado", decía Whitney.

Su funeral fue uno de los más multitudinarios de Hollywood y a él asistieron todo tipo de artistas. Durante la ceremonia Steve Wonder y Alicia Keys cantaron su tema más recordado, "I will always love you", eje central de la película protagonizada por Kevin Costner El guardaespaldas (1992), que cumple 30 años desde su estreno en 2022.. Aunque la autora original de la canción no es Houston, sino Dolly Parton y pese a que Whitney participó en muchas películas en su vida, el romance que protagonizó en la gran pantalla junto a Kevin Conster marcó una época y ha quedado para la historia del cine y la música.

03.02 min Whitney Houston, protagonista de 'El Guardaespaldas' junto a Kevin Costner

Una despedida de lo más emotiva que cumple 10 años en febrero y que nos recuerda 'la maldición de los Houston', ya que tanto su hija como su hijastro murieron años después en circunstancias parecidas. Su hija, Bobbi Cristina, nacida de su turbulento matrimonio con Bobbi Brown, falleció a los 22 años tras pasar seis meses en coma tras ser encontrada en la misma situación que su madre hace 10 años. Y Nick Gordon, hijo adoptivo de Houston y novio de Bobbi Cristina, corrió la misma suerte: cuatro años después murió por sobredosis.