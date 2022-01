Más de 20 artistas se dan cita en el WiZink Center de Madrid y se unen por un buen motivo: apoyar a los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Todo el dinero que se recaude con el concierto solidario 'La Música con La Palma: más fuertes que el volcán' irá destinado a los vecinos de la isla afectados por la erupción del volcán que comenzó el 19 de septiembre y duró tres meses.

ás de 1000 hectáreas y 3000 construcciones han sido destruidas por el paso de la lava del volcán, una catástrofe difícil de olvidar y de la que aún queda mucho por hacer con la reconstrucción de La Palma. De hecho, algunos de los palmeros ya han podido regresar a sus hogares, pero hay muchos otros que no. Es una noche tan especial, donde demostraremos que juntos somos más fuertes que el volcán, hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado las gracias a todos los artistas que participan en este acto benéfico.

Por eso mismo, RTVE, en colaboración con la Asociación de Promotores Musicales (APM), el Cabildo de La Palma y el WiZink Center, organiza el macroconcierto solidario 'La Música con La Palma: más fuertes que el volcán', donde se reunirán grandes artistas del país para poner su granito de arena y ayudar a los más afectados por la catástrofe. No te pierdas nada de las actuaciones del macroconcierto benéfico por La Palma.

Además, aunque no puedas asistir, puedes colaborar con esta iniciativa solidario enviando el dinero que quieras al IBAN ES47 2100 9169 0122 0017 9456 con el concepto "DONACIÓN VOLCÁN" y con el destinatario "CABILDO INSULAR DE LA PALMA". También se aceptan donaciones mediante Bizum : es tan fácil como enviar la cantidad de dinero que quieras al código 03747. Todos juntos demostraremos que somos "más fuertes que el volcán".

Kiko Veneno ha sido el primer artista en subirse al escenario para actuar en el macroconcierto benéfico por La Palma. Lo ha hecho con una canción que representa el espíritu de este evento: "La fuerza de un volcán" , en una actuación más que emotiva. Después de recordar la catástrofe de Cumbre Vieja en La Palma, el grupo Love of Lesbian ha tomado el escenario para animar a todos los asistentes con "Los irrompibles" , sin duda toda una declaración de intenciones. Un mensaje a todos los palmeros para que no pierdan la esperanza en el duro camino de reconstruir la isla.

Kiko Veneno y Love of Lesbian inauguran el concierto por La Palma

Serrat y su mensaje para La Palma

El cantante ha pedido que no se olvide La Palma. Joan Manuel Serrat ha hablado de la fugacidad de la información y de cómo otra noticia vendrá, pero no debemos olvidar que la isla canaria tiene años de reconstrucción por delante. Para ello, ha entonado su famoso tema "Cantares", basado en el poema de Antonio Machado que dice eso de "Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar". Ese camino que ahora marcan los palmeros y que se inicia con el dinero que se recaude en este macroconcierto benéfico.

Lori Meyers nos hace volar y Maikel Delacalle trae el ritmo latino

Lori Meyers ha participado en el concierto benéfico con una canción que parece haber sido escrita para esta noche tan especial porque habla de cielos negros, de la dificultad para respirar y de la capacidad del ser humano para volar. Para volar lo más alto cuando nos unimos y creamos cosas preciosas. Es "Hacerte volar", una canción que nos ha hecho justamente imaginar cómo será el futuro de La Palma cuando reciba todas las donaciones y pueda empezar de cero.

Y Maikel Delacalle, como canario, ha contado cómo las islas Canarias siempre han estado unidas y ahora, más que nunca: "Si algo le pasa a Tenerife, le pasa a El Hierro. Y si algo pasa en La Palma, pasa en Lanzarote", asegura. Su carrera está en auge, como la propia isla, que ahora renace de las cenizas del volcán porque "Se va, pero vuelve".