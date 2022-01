La cantante Alba Reche, que saltó a la fama por su participación en la edición 2018 de Operación Triunfo, es una de las invitadas al escenario del concierto solidario #MásFuertesQueElVolcán. El objetivo de este acto benéfico es apoyar a los damnificados por el volcán de La Palma y la artista se ha unido con su voz a este evento porque “estar aquí lo veo lo más lógico y lo más humano”. Mira todo lo que nos ha contado.

Proyectos a la vista

La artista no para de trabajar, llena de energía e ilusión, ha confesado que quiere seguir adelante con su tour 'La pequeña semilla'. Además, nos ha adelantado que, en su próximo concierto en Madrid, a finales de febrero, va a adelantar en primicia algunas canciones que estrenará próximamente. “Así que, quienes vengan, podrán escucharlas”.

Y no solo nos ha confesado ese secreto, sino que nos ha contado que “me moriría por cantar con Joan Manuel Serrat”, otro de los invitados al escenario del concierto #MásFuertesQueElVolcán.