Este sábado 8 de enero tienes una cita con la música y la solidaridad que no debes perderte: el concierto solidario 'La Música con La Palma: más fuertes que el volcán'. Un evento con un único objetivo: audar a los damnificados del volcán de Cumbre Vieja. Rosana y el dúo Adexe & Nau eran una de las últimas incorporaciones a un cartel que sumaba un total de 24 artistas. Sin embargo, lamentablemente, la reconocida cantante de Arrecife (Lanzorte) no podrá asistir al evento tras haber dado positivo en la Covid-19: "Me encuentro confinada hace unos días. Siento la responsabilidad de no acdir a un espacio lleno de personas a las que podría fastidiar estando contagiada", asegura.

La artista canaria lamenta profundamente no poder estar esta noche en el WiZink Center de Madrid: "En cuanto pueda se me ocurrirá algo para compensar esta ausencia", escribe. Ha dado las gracias por todos los mensajes de cariño que ha recibido y envía todo su apoyo a los 23 artistas que estarán sobre el escenario: "Mucha mierda a mis compañeros esta noche", zanja en su post de Instagram. Tampoco asistirá como presentadora Elena Sánchez tras haber dado positivo también en Covid. En su luga junto Jacob Petrus estará Ana Ibáñez.

Todo el dinero recaudado será destinado a los vecinos de Palma que se hayan visto afectados por la erupción, que comenzó el 19 de septiembre. El volcán de Cumbre Vieja ha permanecido activo durante tres meses dejando un rastro de destrucción en la isla bonita. Donde más de mil hectáreas y 3000 construcciones se han visto afectadas por el paso de la lava, una catástrofe que será difícil de olvidar. RTVE, en colaboración con la Asociación de Promotores Musicales (APM), el Cabildo de La Palma y el WiZink Center, reúne en 'La Música con La Palma: más fuertes que el volcán' a grandes artistas que han querido poner su granito de arena para ayudar a las personas afectadas. Tú también puedes colaborar.

¿Cómo puedes ayudar? Todo el mundo puede colaborar con esta iniciativa solidaria, independientemente de que asista al WiZink Center. Puedes enviar el dinero que quieras al IBAN ES47 2100 9169 0122 0017 9456 con el concepto "DONACIÓN VOLCÁN" y con el destinatario "CABILDO INSULAR DE LA PALMA". También se aceptan donaciones mediante Bizum: es tan fácil como enviar la cantidad de dinero que quieras al código 03747. Juntos demostraremos que somos "más fuertes que el volcán". 'La música con la Palma: Más fuertes que el volcán' RTVE Las entradas para acudir al concierto 'La música con La Palma' ya están a la venta y pueden comprarse en WiZink Center Madrid, El Corte Inglés, Ticketmaster, entradas.com y seetickets.com. No te quedes sin la oportunidad de ver en vivo a estos grandes artistas que unen sus voces por los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Si no puedes asistir al evento, podrás seguirlo a través de RTVE Play.