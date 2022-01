¡El cartel del concierto benéfico Más fuertes que el volcán ya está cerrado! El cantante Raphael y la bailarina Sara Baras cierran el cartel del evento musical benéfico organizado por RTVE en colaboración con la Asociación de Promotores Musicales (APM), el WiZink Center y el Cabildo de La Palma. En total serán 24 artistas los que se subirán al escenario del WiZink Center en Madrid el 8 de enero para unir los corazones de todos los asistentes a través de la música en una gala benéfica donde todos los fondos recaudados se destinarán a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma, que ha estado en activo durante tres meses. Además, ¡podrás seguir el concierto en directo desde RTVE Play! Te contamos cómo

El evento durará más de dos horas y media y será retransmitido por RTVE, por lo que si no puedes asistir en directo o desplazarte hasta la capital, ¡no te preocupes! RTVE Play, La 1, La 2 y Radio Nacional conectarán con el WiZink Center de Madrid el 8 de enero a las 21.30 horas . Una cobertura conjunta para demostrar que la unión hace la fuerza, que la música llega a todas partes y que juntos somos 'más fuertes que el volcán'.

El macroconcierto solidario contará con las actuaciones de 24 artistas confirmados . Raphael y Sara Baras han sido los dos últimos en unirse al evento. Junto a ellos estarán cantantes de todo tipo de géneros musicales: Ana Guerra, Alba Reche, Coque Malla, Efecto Pasillo, Fangoria, Fuel Fandango, Izal, JM Serrat, Kiko Veneno, La Oreja de Van Gogh, Lori Meyers, Love of Lesbian, Luis Morera, Maikel Delacalle, Melendi, Miguel Ríos, Mikel Erentxun, Miss Caffeina, Pedro Guerra y Valeria. Algunos de ellos actuarán en Madrid y otros, desde La Palma.

¿Cómo asistir y comprar entradas para el concierto de La Palma?

Por supuesto, nada de todo esto sería posible sin la asistencia del público. Hay dos formas de acudir al concierto. La primera es comprando la entrada presencial, que oscila entre los 20 y los 60 euros, dependiendo de la zona. ¿Dónde se adquieren las entradas del concierto de La Palma? Muy fácil, de cualquiera de estas formas: en el propio WiZink Center de Madrid, en El Corte Inglés, en TicketMaster, en Entradas.com y en Seetickets.com.

Y si no puedes asistir al evento en persona... ¡Tenemos buenas noticias para ti! Podrás disfrutar del concierto benéfico completo Más fuertes que el volcán en directo, gratis y online en la plataforma RTVE Play, donde grandes artistas unirán sus voces. Además, aunque no puedas acudir al concierto, colaborar en esta gala benéfica es más fácil que nunca, ya que comprar entradas no es la única forma de colaborar en la gala benéfica. Puedes realizar una donación de la cantidad de dinero que quieras a través de un simple bizum al número 03747 con el concepto 'Donación Volcán'.