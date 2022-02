Todos conocen Whitney Houston, un icono musical de los años 90, con una voz única y poderosa, que vendió más 200 millones de discos en todo el mundo. Pero, pocos conocen a la mujer detrás de la diva del pop. Bajo las luces y los focos se esconde el drama de una joven afroamericana de Newark (Nueva Jersey) que hizo todo por salir del gueto y triunfar en la música. En el camino, muchos éxitos, pero también episodios violentos y depresivos que hundieron a la diva.

El 11 de febrero se cumplen 10 años de su muerte y RTVE homenajea a una de las figuras más relevantes de la historia de la música con el documental Whitney, dirigido por Kevin MacDonald, ahora disponible en RTVE PLAY. El oscarizado cineasta ahonda en los hechos más dramáticos que marcaron la vida personal y profesional de una artista excepcional, que llegó a lo más alto, pero cuya historia tuvo un trágico final. Su voz se apagó para siempre (a los 48 años) y con su muerte nació el mito de la estrella del pop.

El film, de casi dos horas de duración, descubre el retrato más sincero de la diva del pop, construido con los testimonios de su madre, hermanos, ex marido, amigos y empleados. La cinta se apoya en imágenes inéditas pertenecientes al álbum familiar y grabaciones caseras que muestran cómo era Whitney Houston en la intimidad.

"Ha habido varias veces en las que el demonio ha intentado atraparme, pero nunca lo consigue. Es curioso, siempre que me despierto estoy agotada, de huir". Con esta impactante declaración de la protagonista comienza el documental que destapa hechos desconocidos hasta entonces.

1.- Su familia y amigos la llamaban Nippy Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963 en el seno de una familia de clase media de Newark. Creció en el gueto y vivió los disturbios raciales que azotaron el barrio de New Jersey a finales de la década de los sesenta. Su madre, la también cantante Cissy Houston, y su padre, John Houston, le pusieron Whitney por la actriz de comedia Whitney Blake, pero nunca la llamaron por su nombre de pila. Todos la conocían por Nippy, apodo que le dio su padre cuando era aún un bebé. Siempre fue el ojito derecho de su progenitor por ser la única niña y la menor de tres hermanos. 03.32 min Whitney Houston llevó una vida llena de comportamientos erráticos, escándalos y sombras que mancharon su carrera musical.

2.- Mikell's, el club que le vio nacer como estrella La primera actuación profesional de Whitney Houston fue en el legendario club de jazz Mikell's, en Nueva York. Desde que tenía uso de razón, quiso ser cantante y, aunque hizo sus primeros pinitos artísticos como modelo, sabía que su destino era la música. Comenzó cantando en el coro de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza (Newark), donde Cissy Houston era la directora musical. Y de ahí, pasó a actuar con su madre en el local de Manhattan, donde el fundador de Arista Records, Clive Davis, la descubrió con tan solo 17 años. 03.00 min Whitney Houston: del coro de la iglesia y clubs de jazz a la fama mundial

3.- El himno en la Super Bowl: su actuación icónica Durante muchos años, Whitney Houston fue criticada por un sector de la comunidad negra porque consideraban que había traicionado a la música propia de su raza, como el jazz, el soul o el góspel. Era considerada por muchos afroamericanos como la 'negra que hacía canciones de blancos'. Sin embargo, en 1991 esa visión cambió cuando interpretó el himno de los Estados Unidos en la final de la Super Bowl. La artista decidió cambiar el compás de la melodía de The Star-Spangled Banner inspirada por la conmovedora actuación de Marvin Gaye en un partido de la NBA. Pasó de una partitura de 3x4 a una de 4x4, que alargaba las notas y daba toques de jazz y góspel a la canción. El resultado fue una actuación histórica. 03.01 min La actuación más icónica de Whitney Houston: El himno americano en la Super Bowl "Los negros siempre han tenido una relación tensa con el himno [...] Ella tuvo un impacto radical al destacar el tema de la libertad, que para los negros es el concepto más importante bajo el cual se vive en un país", comenta el director musical Rickey Minor.

4.- El guardaespaldas derribó los muros del racismo La película El guardaespaldas catapultó su fama a la "estratosfera". Más allá del éxito que consiguió con el tema principal "I will always love you" (compuesto por Dolly Parton), su papel en el film de Kevin Costner fue muy significativo para la lucha contra el racismo porque era un personaje que solían interpretar actrices blancas. Además, la historia mostraba una relación de amor interracial entre los protagonistas. "Que ella fuese la protagonista tenía un gran significado para la comunidad negra, aunque yo nunca me fijé en eso [...] Nos olvidamos del color de cada persona. Eso lo cambió todo", dice el actor en la cinta biográfica. 03.02 min Whitney Houston, protagonista de 'El Guardaespaldas' junto a Kevin Costner Actualmente, Houston ostenta el récord de números 1 consecutivos en las listas de más vendidos en Estados Unidos (siete) y es la intérprete femenina que más singles ha vendido con la inmortal canción de El guardaespaldas.

5.- La relación tóxica con Bobby Brown Antes de conocer a Bobby Brown, muchos medios sacaron a la luz las relaciones de Whitney Houston con el actor Eddy Murphy, el quarterback de fútbol americano Randall Cunningham o con Brad Johnson, quien es señalado como el gran amor de la intérprete. Sin embargo, ninguno logró conquistarla. Fue en 1992 cuando Whitney Houston se casó con el rapero Bobby Brown. Una unión perfecta entre dos grandes figuras de la música negra, pero en realidad era una relación tóxica y autodestructiva para ambos. Consumían marihuana, cocaína y alcohol sin control hasta el punto de descuidar a su única hija, Bobbi Kristina Houston. 02.59 min Whitney Houston fue la peor influencia para su hija, Bobbi Kristina Whitney se llevaba a su hija a las giras, tal vez para no dejarla sola con personas que pudieran atacarla como le ocurrió a ella. En su intento por protegerla de esos posibles peligros, la pequeña creció en un entorno hostil donde era inevitable escapar de las drogas. Como consecuencia, Bobbi Kristina también sufrió adicción a estupefacientes y se intentó suicidar. En 2015 fue hallada inconsciente en circunstancias similares a las de su madre y trasladada al hospital, donde murió a los 22 años tras seis meses en coma.

6.- Robyn Crawford: su asistente, mejor amiga y amante El documental destapa la relación que mantuvieron Whitney Houston y su asistente, Robyn Crawford a principios de los ochenta. Se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de la zona en la que residían y desde entonces se hicieron inseparables. Por primera vez se habla de uno de los tabúes para la cantante, su bisexualidad. "Robyn era lesbiana y Whitney un alma libre que fluía". Una relación amorosa que Crawford relata en un libro publicado en noviembre de 2019, A song for you: My life with Whitney Houston. Robyn, que era repudiada por la familia de su amiga por su condición sexual, no sólo fue su rock manager, sino que también era la responsable de la imagen, escenografía y estilismo de la artista. La historia se terminó cuando Robyn, harta de la autodestrucción que se estaba ejerciendo, le dio un ultimatum: "O tu marido o yo". Y Whitney se quedó al lado de Bobby Brown - que tenía la misma adicción que a las drogas-. 03.01 min Whitney Houston tuvo una relación lésbica con su mejor amiga, Robyn Crawford

7.- Sufrió abusos sexuales en su infancia La revelación más impactante del largometraje estrenado en la 71ª edición del Festival de Cannes es que Whitney Houston sufrió abusos sexuales en su infancia. Tanto ella, como sus hermanos, se quedaban en casas de familiares cada vez que su madre salía de gira. Por aquel entonces, Cissy Houston pasaba largas temporadas fuera de casa cantando como corista para cantantes como Aretha Franklin o Elvis Presley, y fue en una de estas ausencias cuando ocurrieron los hechos que marcaron la vida de Whitney. Según relata su hermano mayor, el ex jugador de la NBA Gary Garland, él y la pequeña Nippy fueron víctimas de abuso por parte de su prima Dee Dee Warwick, 18 años mayor que Whitney y fallecida en 2008. Dee Dee también se dedicaba a la música y su hermana era Dionne Warwick. Whitney nunca habló públicamente de este capítulo de su vida, pero su asistente Mary Jones asegura que se lo confesó entre lágrimas. 03.01 min Whitney Houston sufrió abusos sexuales en su infancia

8.- Su padre la demandó por 100 millones de dólares El padre de Whitney, John Russell Houston, fue jefe de planificación de la administración de Ken Gibson, el primer alcalde negro de Newark. Era una época de profunda corrupción urbanística en la que John participó. Cuando su hija alcanzó la fama, dejó el funcionariado y se puso al frente de sus negocios, dirigiendo las cuentas y cerrando contratos. Muchos señalan que durante esos años le robó mucho dinero a Whitney y, cuando ella se dio cuenta, lo despidió. John Houston contraatacó con una demanda en la que reclamaba a la estrella del pop 100 millones de dólares en concepto de una supuesta comisión por un contrato millonario que él habría cerrado en 1999. Eso le rompió el corazón a Whitney, que no quiso volver a verlo. Cuando John murió en 2003, la artista se despidió de él en la intimidad, pero no asistió al funeral para no contribuir al circo mediático. En cierta medida, lo llegó a perdonar. Ahora, sus restos descansan juntos en el cementario de New Jersey. 01.57 min El padre de Whitney Houston la demandó por 100 millones de dólares

9.- Era amiga íntima de Michael Jackson En medio de los escándalos, titulares amarillistas y parodias que ridiculizaban su imagen, nadie podía entenderla mejor que Michael Jackson. Personas del entorno de Houston señalan que los cantantes tenían una relación muy cercana y, a veces, simplemente se sentaban uno en frente del otro y se quedaban en silencio: "No hacía falta hablar porque ellos se entendían". 02.59 min La adicción a las drogas acabó con la carrera de Whitney Houston