Muere la cantante Whitney Houston a los 48 años

La cantante estadounidense Whitney Houston ha fallecido este sábado a los 48 de edad, según ha informado el publicista Kristen Foster y según han confirmado fuentes de la policía de Los Ángeles.

La estrella del pop ha sido encontrada muerta en torno a las 15.55 hora local (01.55 hora peninsular española) en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles (California).

El teniente de la policía de Beverly Hills, Mark Rosen, ha asegurado que "no había signos evidentes de intención criminal" y que la causa de su muerte está siendo investigada. Su salud estaba visiblemente mermada en los últimos tiempos por sus problemas con las drogas.

Houston, que se preparaba para reaparecer en la gran pantalla en una nueva versión de Sparkle, su primer papel cinematográfico desde La mujer del predicador en 1996, ha fallecido en la víspera de la 54ª entrega anual de los premios Grammy.

Carrera exitosa

Houston reinó en la música pop con su majestuosa voz, pero el consumo de drogas y su complicado matrimonio con el cantante Bobby Brown le pasaron factura.



Desde la década de los 80 hasta casi finales de los 90 fue una de las artistas que más discos vendió alrededor del mundo y su éxito se trasladó a la gran pantalla, donde protagonizó éxitos como "The Bodyguard", junto a Kevin Costner, y "Waiting to Exhale."



Houston logró volver a lo más alto en 2009, cuando de nuevo fue número uno en ventas en Estados Unidos con su último álbum "I Look to You", el primero en siete años, periodo en el que su imagen cayó en picado debido a su adicción a las drogas, el alcohol y las constantes polémicas con Brown.



La cantante no había regresado al número uno de ventas desde el gran éxito de la banda sonora de la película "The Bodyguard", que permaneció en lo más alto de las listas de éxitos del país durante 20 semanas consecutivas.