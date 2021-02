El mundo de la música llora a Whitney Houston

El mundo de la música, justo cuando se prepara para celebrar este domingo la gran fiesta de los Grammy, ha reaccionado de forma instantánea a la noticia de la muerte de Whitney Houston y ha inundado las redes sociales con mensajes en recuerdo a la diva estadounidense.



La cantante ha sido encontrada muerta en el Hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles. Por el momento, se desconoce la causa del fallecimiento. En mayo del año pasado ingresó en un centro de desintoxicación para seguir combatiendo su larga adicción a las drogas y el alcohol.



Su exmarido, Bobby Brown, se encuentra "devastado", según un familiar cercano a la revista People. "Tenían en común a su hija Bobbi Kristina y tenían claro que la criarían juntos. No se odiaban. De hecho, había mucho respeto entre ellos. Es un duro golpe para Bobby. Está devastado. La quería mucho. Son momentos muy tristes", ha añadido.



Houston se casó con Brown, un polémico cantante de soul, en 1992. Tuvieron a su hija un año después y tras una relación de lo más tumultuosa, que incluyó una denuncia de la cantante por violencia doméstica, la pareja se divorció en 2007.



La artista tenía previsto cantar este domingo mismo en una fiesta previa a los Grammy, organizada por el productor musical Clive Davis en el hotel Beverly Hilton, donde se ha encontrado el cuerpo de la cantante.

"Whitney Houston era una de las mejores cantantes pop de todos los tiempos y deja un robusto legado musical a lo largo de tres décadas", ha dicho Neil Portnow, presidente de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, entidad que organiza los Grammy.

"Su poderosa voz dio origen a múltiples canciones memorables. Una luz se ha apagado hoy en nuestra comunidad musical", ha agregado.

Homenaje en la 54 edición de los Grammy

La Academia ha confirmado que Jennifer Hudson rendirá homenaje este domingo a la artista durante la 54 edición de los Grammy. Como es ya habitual en estos casos, la red social Twitter ha sido la principal fuente a la que acudieron los artistas para expresar sus sentimientos.



"Hemos perdido a otra leyenda. Todo mi amor y mis oraciones están con la familia de Whitney. La echaremos de menos", ha escrito Christina Aguilera.



"Whitney, descansa en paz. Nunca más habrá nadie como tú", afirma Lenny Kravitz.

“¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer!“

El rapero P. Diddy asegura: "¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! Es uno de los días más tristes de mi vida". Por su parte Mariah Carey asegura: "Siempre será recordada como una de las más grandes voces que ha visto la Tierra".



LaToya Jackson, hermana de Michael Jackson, ha querido dar el pésame a la madre y a la hija de la cantante: "No puedo entender el hecho de que Whitney Houston haya muerto. Mi corazón está con su madre, su hija y sus seres queridos. ¡Whitney, te extrañamos!".

“Mi corazón está llorando“

En la misma línea se mostraron Toni Braxton ("mi corazón está llorando, descansa en paz Whitney, icono y diva legendaria") y el rapero Ludacris ("adiós a una de las almas más puras que he encontrado en mi vida").



Otros nombres destacados que se pronunciaron al respecto fueron Lady Gaga ("cuando escribí 'Born This Way' imaginaba cómo la cantaría Whitney porque no tenía confianza suficiente para ser una estrella"), Jennifer López ("una tremenda pérdida, se va una de las mejores voces de todos los tiempos") y Rihanna ("no tengo palabras, sólo lágrimas").

También ha expresado su pésame el legendario productor musical Quincy Jones: "Siempre me arrepentí de no haber tenido la oportunidad de trabajar con ella. Ella era verdaderamente original y un talento incomparable. La echaré de menos terriblemente".

Barbra Streisand señala en un comunicado: "Ella lo tenía todo, belleza, una voz magnífica. Que tristeza que sus regalos no le hayan brindado la misma felicidad que a nosostros".

Otros que se han manifestado son Herbie Hancock ("Es difícil no estar triste"), Sheila E (Le iban las cosas bien y quería volver a tocar. Le di mis baquetas. Lo siento". El productor Jimmy Jams ha dicho por su parte que el hecho de que toda la comunidad de la música esté reunida en estos momentos es "sanador".

"Me siento conmocionado por la pérdida de mi amiga y colega Whitney Houston", ha señalado Marc Anthony en un comunicado emitido por su publicista, en el que también afirmó que "todos deberíamos de sentirnos bendecidos por haber escuchado la voz de un ángel".

Asimismo expresó sus condolencias para la hija de la artista, Bobbi Kristina, y para la familia, al tiempo que añadió que Houston "se ha ido demasiado pronto".

Por su parte, el cantautor puertorriqueño José Feliciano emitió un comunicado en el que señaló su pesar por la muerte de Whitney Houston, a quien conoció en Bahamas durante un concierto junto a Stevie Wonder.

"Era una gran artista, me da mucha pena su muerte", aseguró Feliciano, al tiempo que indicó que ambos compartieron buenos momentos: "Tengo bonitos recuerdos con ella y su marido, era muy buena gente".

Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, señaló que la fallecida artista "era un verdadero tesoro para Nueva Jersey", ya que Whitney Houston nació en Newark, una de las ciudades del estado, el 9 de agosto de 1963.