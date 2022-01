Es preveu que el 2024 hi hagi més assistents de veu que persones. Es podria arribar a 8.400.000.000 d'unitats al món. Als Estats Units, el 80% de les famílies amb infants d'entre 2 i 8 anys en fan ús des dels seus telèfons mòbils i més del 40% tenen un altaveu domèstic. En 6 de cada 10 casos nens i nenes d'aquesta franja d'edat fan servir aquest aparell. Això pot donar lloc a situacions divertides, però també situacions contraproduents o perjudicials: que l'assistent els faci els deures o que gastin grans quantitats de diners per comprar joguines, entre d'altres.

Assistent de veu format altaveu. Getty Images RTVE Catalunya

La facilitat amb què els nens petits accedeixen a una eina pensada per adults ens porta a plantejar-nos una sèrie de precaucions per no haver de lamentar-nos a posteriori. Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, ha parlat a En Línia sobre com afrontar aquesta qüestió: "en aquestes edats, on tenim poc esperit crític, qualsevol impacte que tinguem ajuda a la nostra formació. Si estem acostumats a tractar amb un aparell que ens recorda a una persona, perquè té veu, ens respon, ens entén, i sempre ens dona tot el que volem i al moment, ens pensarem que la vida és així".

El professor de la UPF creu que l'ús dels assistents de veu en infants pot ser perillós a la llarga. De fet, poden provocar mala tolerància a la frustració i conductes autoritàries. Aquesta eina pot canviar la forma en què ens relacionem, tant quan som petits com quan som adults. "Quan interioritzes que tens un assistent al qual pots demanar qualsevol cosa, canvia la teva manera de veure el món. Perquè els assistents són eines d'empreses de marques comercials que utilitzen perquè estiguem més connectats a la seva marca: Amazon perquè comprem i Google perquè fem cerques. Fent això ells guanyen diners i aprenen el nostre comportament, cosa que els va molt bé per fer-nos publicitat del seu negoci", explica Ganyet.

Assistent de veu al mòbil. Getty Images RTVE Catalunya

El docent conclou que amb els assistents de veu empreses com Amazon aconsegueixen tenir un aparador a la cuina de casa, a l'habitació, al despatx... allà on el tinguem. Segons l'enginyer informàtic, qualsevol tecnologia, sobretot les d'aquest tipus, modifica el nostre comportament: "De manera inconscient sabem que allà hi ha algú que, en qualsevol moment, ens explicarà un acudit, ens cantarà una cançó, ens dirà el temps que fa o ens informarà de la cotització de les nostres inversions a borsa". Si no som capaços de controlar el nostre comportament, a la llarga, l'abús d'eines com aquestes pot provocar que vulguem les coses al moment i convertir-nos, en casos extrems, en autèntics tirans.