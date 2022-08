Juan Antonio Bayona se ha dejado conocer en profundidad en La Matemática del Espejo. Medio mundo ha visto sus películas, pero su historia personal, hasta ahora, podríamos decir que era “un misterio”. Sin embargo, con Carlos del Amor, se ha abierto como nunca antes. ¿Sabías que el director de cine llegó a rechazar a Steven Spielberg?: “No lo vi claro”. Y no es el único, porque tampoco quiso hablar con Martin Scorsese... ¿Qué se le pasaba por la cabeza?

““Lo primero que te dice Spielberg es: Qué suerte que te tenemos en la película”.“

J.A. Bayona, antes de sumergirse en Jurassic World 2: El reino caído, ya tuvo la posibilidad de trabajar con Steven Spielberg en la primera entrega de Mundo Jurásico. Sin embargo, el catalán rechazó a uno de los directores y productores más influyentes del mundo cinematográfico. ¿El motivo?: “Quería hacer Un monstruo viene a verme y no lo vi claro”.

“Decir dos veces que no, no puedes hacerlo con Spielberg” Para cualquier director de cine, recibir la llamada de Steven Spielberg, es todo un triunfo como cineasta. No cualquiera es capaz de decir que no al maestro, pero Bayona lo hizo y “no se arrepiente”. Eso lo aprendió de su mentor, Guillermo del Toro: “Al principio de mi carrera, me dijo, Jota, lo más importante es saber decir que no en la vida”. Sin embargo, la negativa de Bayona no frenó al director de E.T., el extraterrestre, a internarlo una segunda vez. Y claro, esta vez, el catalán, no pudo declinar la oferta: “Cuando salió la posibilidad de hacer la dos de Jurassic World, no pude rechazarlo. Decir dos veces que no, no puedes hacerlo con Spielberg.”

“La primera vez que estás con Spielberg tienes que disimular el nerviosismo” ¿Cómo es trabajar con Steven Spielberg? Esa es la gran pregunta que se hace la mayoría de directores, actores y amantes del cine en general. La verdad, es que pocos cineastas españoles pueden responder a eso y Bayona, es uno de los afortunados: “La primera vez que estás con Spielberg tienes que disimular el nerviosismo y él lo sabe, entonces te hace sentir bien.” Según ha confesado Bayona, el director de Los Goonies, “siempre hace que te sientas como la persona importante en la habitación”: “Lo primero que te dice Spielberg es: qué suerte que te tenemos en la película”. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de JA Bayona (@filmbayona)“ “ Ambos mantuvieron una relación “muy bonita y sincera” durante todo el rodaje: “Cuando había algo que no le gustaba te lo decía. Te decía que fueras con cuidado, que el público no se hiciera muchas preguntas, porque si no, ibas a romper la emoción de la escena”. Esa es una de las lecciones más importantes que aprendió Bayona del maestro: “Hay que pensar que sea comprensible. Que no te hagas preguntas innecesarias que te estén alejando de la emoción que te está dando la escena” No es un día cualquiera Steven Spielberg Escuchar audio

“Le había dicho que no a mucha gente antes que a Spielberg” Spielberg no ha sido el único director de cine al que Bayona ha rechazado: “Le había dicho que no a mucha gente antes que a Spielberg, gente también muy importante”. Y es que, el director, como le ha confesado a Carlos del Amor, ya había declinado otras ofertas para trabajar en la ciudad del cine por excelencia: “Antes de hacer El Orfanato, ya tenía ofertas para hacer películas en Hollywood y dije que no. Después del éxito de El Orfanato, tuve todas las ofertas del mundo, y a todas les dije que no por hacer Lo Imposible. Y, después de Lo Imposible, dije que no a un montón de ofertas buenísimas para hacer Un monstruo viene a verme”. Bayona: La película 'Lo imposible' muestra el sufrimiento del privilegio de sobrevivir Cuando Jota se sintió conforme con su trabajo como director, es cuando se lanzó a trabajar en la meca del cine: “Pensé, ahora que ya tengo mis tres películas, que yo creo que ya he encontrado quién soy, ya me atreví a hacer una película en Hollywood y aprendí mucho”. De película Un fenómeno llamado Spielberg ... Ver ahora

“Me encantaría hablar con Scorsese, pero para decirle que no, prefiero no hablar” Otra de las eminencias del cine, con la que el cineasta no quiso hablar en su momento, es con Martin Scorsese. ¿Qué le lleva a tomar esa decisión? Parece ser que el director de Taxi Driver tenía un proyecto para producir y estaba interesado en Bayona. Por aquel entonces, el catalán no sintió que estuviera preparado para mantener una charla con el maestro: “Le dije a mi agente, yo no quiero hablar con Martin Scorsese, porque va a ser en inglés, por teléfono, no le voy a entender ni la mitad de las cosas que me diga y ahora mismo yo estoy con otro proyecto”. ““Yo le tengo mucho respeto a Martin Scorsese, porque me parece un director fantástico”“ Sin embargo, esas palabras no le bastaron al cineasta estadounidense para volver a insistir en hablar con Bayona: “Mi agente me volvió a llamar y me dijo que Scorsese quería hablar conmigo. Y yo dije: Mira, me encantaría hablar con Scorsese, pero para decirle que no, prefiero no hablar”. 07.10 min Días de cine entrevista a Martin Scorsese por 'El irlandés'