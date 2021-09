Saliendo del mar como una verdadera chica Bond, Lucía Rivera nos hacía una advertencia, alto y claro, al principio del verano: "Voy a estar subiendo fotos del mar mucho tiempo, aviso". La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera es modelo, como su madre, pero también una influencer de pleno derecho: tiene más de 150 mil seguidores en Instagram que, desde el pasado cuatro de mayo, han seguido de cerca todas sus fotos en el yate, en el agua o en la arena. Con tan solo 22 años, Lucía es una mujer bellísima que sabe convertirse en musa de esas fotografías que todas deseamos protagonizar: magnéticas, elegantes y sensuales.

Con solo 16 años ya había fichado por una agencia. "Creo que da en cámara increíble la ‘cabrita". No posa, no gesticula, que es lo más difícil, se queda clavada. No sé si es que es innato o lo aprendió de verme a mí desde que era una cría, pero yo alucino", comentaba su madre cuando Lucía dio sus primeros pasos en la industria. Ahora, desde Asturias, su tierra natal y el lugar de residencia de su madre, la joven lo demuestra cerrando el círculo que comenzaba con aquella primera imagen y que se termina el siete de septiembre: "El último baño" escribe bajo el pequeño vídeo en blanco y negro que ha subido a sus redes sociales, y que bien podría ser el título de la película francesa o italiana de la que la joven parece transplantada.

Con el pelo larguísimo cubriéndole la espalda y en topless, Lucía parece una hermosa sirena mientras bucea entre las olas que escuchamos romper en la orilla. El agua está fría, pero no importa: hay que darle al verano el final que se merece. Autodenominada "niña del norte", porque nació en Gijón y visita a su madre siempre que puede, la joven ha compartido las imágenes más libres y sensuales desde lo alto de diferentes acantilados y playas y desde el centro mismo del mar, donde ha posado en un yate para mostrarnos las instantáneas espectaculares.

Sus seguidores se lo dicen: que parece una "Diosa" o una "estrella de cine de los años 50" comparable a Grace Kelly o a Elizabeth Taylor; o como el autor Curro Cañete: "Eres una valiente y nos encanta como eres de guapa, inteligente y LIBRE". Lucía es una aficionada de la literatura motivacional y su relación con la naturaleza tiene mucha presencia en su cuenta de Instagram, donde comparte muchas reflexiones que permiten hacernos una idea de su visión al respecto. Por ejemplo, cuando cita este pasaje de la escritora Clarissa Pinkola Estés: "Ser fuerte no significa ejercitar los músculos o la flexión, significa encontrarse con lo luminoso de uno sin huir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje de una manera propia".