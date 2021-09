Jaime Lorente se convertirá en papá por primera vez el próximo mes de noviembre, según anunciaba el pasado viernes en exclusiva la revista ¡HOLA!. El actor murciano tiene 29 años, es una de las personalidades del momento gracias al éxito internacional de La casa de papel y tiene muchos otros proyectos y una vocación muy diversa: de modelo, de escritor, de músico... y de padrazo.

Por lo que hemos podido conocerle en los últimos años y durante su meteórico ascenso a la fama, aunque la noticia de su paternidad supuesto una inmensa sorpresa —tan solo en eneero conocíamos su ruptura con María Pedraza, una relación que parecía hecha para durar—, no tenemos ninguna duda de que Jaime Lorente está listo para ser papá. Estas son las cinco pruebas que lo demuestran.

Su cuenta de Instagram y su manera de hablar son un testimonio vivo de ello: Jaime Lorente tiene los pies en la tierra , es un firme defensor de la suya, Murcia, y no reniega ni de sus orígenes ni de quiénes lo han arropado para que pudiese llegar a dónde está. "Yo amo Murcia, me parece una ciudad bellísima. Tengo a toda mi gente allí , y siempre quiero volver", decía en una entrevista con RTVE . Por eso, siempre que puede presume de una familia a la que guarda siempre muy cerca. Su madre está orgullosísima de él, sólo hay que ver con qué ojos le mira ... ¡No hay mejor señal que esa!

Un cariño que lleva muchos años expandiéndose y haciéndose presente en su vida online. Por ejemplo, cuando nació el cuarto hijo de su hermana Almudena: "Los dos somos los cuartos, él de mi hermana, yo de mi madre... No puede caber más amor dentro de mí" , escribía, y la imagen vale más de mil palabras.

Además, tiene modelos a los que seguir y bastante experiencia cuidando de niños pequeños... a Jaime le encanta pasar tiempo con sus sobrinos, que también lo adoran , y valora mucho el ejemplo de sus hermanos y hermanas mayores. "Sí, lo más importante es la familia", decía en una foto con uno de sus hermanos en Instagram donde le señalaba como uno de sus rol models desde siempre. En cuanto a los niños, las imágenes hablan por sí solas: tiene amor para dar y regalar, y sabe cómo hacer que lo sientan y se diviertan. Y lo más importante: sus sobrinos le hacen feliz. "A mí no me hace falta nada más" , escribía tras pasar un rato con ellos en la piscina. Esa es su idea de felicidad.

3. Tiene mucha experiencia cuidando de otros...

... aunque no sean humanos. Estamos más que acostumbrados a ver fotos de Jaime junto a otros de sus 'pequeños', a quienes quiere mucho y ha cuidado mucho: Chambi y Garfi, los gatos que adoptó junto a María Pedraza. No sabemos quién se ha quedado con la custodia después de la ruptura, porque la expareja lo ha vivido de forma muy privada, pero las redes están llenas de huellas del cariño que les tenía Jaime: hay hasta una cuenta de Instagram dedicada a los gatos que tiene 23,4mil seguidores y donde el propio Lorente escribió, en tono cómico, quiénes son los jefes de su casa. "Mi dueño no sabe que en realidad su dueño somos nosotros", reza la bio de esta cuenta. En la suya personal, Chambi es el gran protagonista.