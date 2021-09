Tras amanecer con la triste noticia de la muerte del actor Michael K. Williams, Omar Little en la serie The Wire, Hugh Jackman nos rompe el corazón al comunicar que no está pasando por su mejor momento. Su padre, Christopher Joan Jackman, ha muerto en las primeras horas del Día del Padre en Australia, que se celebra el primer domingo del mes de septiembre. El actor lo ha hecho público a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales con una imagen de su padre y un emotivo texto donde ha mostrado que está roto de dolor por la pérdida de su progenitor en estas duras circunstancias. Pese a ello, asegura que también tiene muchísima gratitud hacia su padre y ha agradecido la lluvia de mensajes de cariño que ha recibido tras dar la noticia.

Muere el padre de Hugh Jackman, Christopher Joan Jackman Para Hugh Jackman su padre era uno de los pilares más importantes de su vida. De origen británico, Christopher Joan Jackman se mudó junto a su exmujer, Grace McNeil, a Australia, donde nació el actor. Pero la madre del actor le abandonó a él y a sus hermanos, Ian y Ralph, para irse a vivir a Reino Unido de nuevo a finales de la década de los años 70, dejando al padre de Hugh Jackman de todos sus hijos en Sídney. El actor tenía entonces ocho años y su infancia no fue nada fácil. Ahora, Hugh Jackman está roto de dolor tras la pérdida de su padre Christopher: "En las primeras horas del Día del Padre en Australia, mi papá ha muerto en paz", escribe el actor australiano en Twitter e Instagram. Está triste y roto de dolor, pero feliz de haber disfrutado de toda una vida al lado de su padre, al que considera su gran héroe: "Aunque hay una profunda tristeza, estoy agradecido y lleno de amor. Mi padre fue, en una palabra, extraordinario", señala en su publicación, donde ha compartido una imagen de su progenitor. Christopher Joan Jackman, padre de Hugh Jackman Christopher Joan Jackman, padre de Hugh Jackman @thehughjackman en Instagram "Dedicó su vida a su familia, su trabajo y su fe. Oro para que ahora esté en paz con Dios", zanja en el comunicado. Hugh Jackman confesó en una entrevista para el programa 60 minutes de la cadena CBS, que fueron años difíciles los de su infancia y no fue hasta cuatro años más tarde que se dio cuenta de que su madre no volvería con ellos. "Mi padre es mi roca. Es de quien aprendí todo sobre lealtad. Aprendí a estar siempre ahí, día tras día, pase lo que pase", aseguró entonces. Aunque tiempo después recuperó la relación con su madre y ahora se ven bastante y se llevan bien. Un duro varapalo para Hugh Jackman, que enseguida ha recibido una oledada de mensajes de cariño, apoyo y oraciones por su padre. Tanto fans como compañeros de profesión le han dedicado unas palabras en los comentarios. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el actor Ryan Reynolds, con quien guarda amistad tras haber colaborado juntos en las películas de Marvel sobre los X-Men y Deadpool: "Fui afortunado de conocer a Christopher", escribe. Sus fans le han mandado el pésame y todo su apoyo, a lo que el actor ha correspondido dando las gracias en sus stories de Instagram con una foto en la que aparece al lado de su padre: "Siento vuestros sinceros mensajes, amor y oraciones. Muchas gracias a todos", dice.