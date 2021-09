Día de tristes noticias. Tras las duras palabras de Stanley Tucci sobre el cáncer que ha padecido llega la noticia de la muerte de Sarah Harding, que fue componente de la banda Girls Aloud. Ha sido su madre quien ha dado la mala noticia y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram. La cantante británica ha muerto con 39 años y su madre dice que se ha ido tras luchar durante más de un año con un cáncer de pecho. "Comparto con profunda tristeza la noticia de que mi bonita hija Sarah desgraciadamente ha muerto. Muchos sabréis de la batalla de Sarah con el cáncer y que luchó con tanta fuerza desde el diagnóstico hasta su último día. Se ha apagado pacíficamente esta mañana", escribió Marie, muy triste y emocionada.

Su último deseo

Marie, la madre de la artista, coge fuerzas de la lección de vida que dio a todos su hija y quiere que se la recuerde por su fortaleza y por su talento. Agradece a todos las muestras de cariño, apoyo y ánimo, y remarca el deseo que tenía su pequeña Sarah. "Ella no querría ser recordada por su lucha contra el cáncer, sino por ser una estrella brillante y resplandeciente".

El pasado marzo, la propia Harding reveló en un extracto de su libro de memorias, titulado 'Hear Me Out', que no viviría hasta la Navidad de este año debido a las metástasis que le había producido el cáncer de pecho que sufría. "No quiero un pronóstico exacto. No sé por qué alguien lo querría. La comodidad y no tener dolores en la medida de lo posible es lo que para mí ahora es importante", reconocía entonces Harding en ese fragmento del texto que publicó The Times. "Lo que quiero es intentar vivir y disfrutar cada segundo de mi vida, sin importar lo larga que vaya a ser".