Nueva sorpresa en el mundo del corazón nacional. Cuando estamos celebrando la confirmación oficial del romance de Sara Carbonero y Kiki Morente por parte de la propia pareja, han saltado todas las alarmas señalando una posible separación. Durante el fin de semana un programa de televisión ha asegurado que la presión mediática a la que ha sido sometida la pareja tras la ruptura de Sara Carbonero e Iker Casillas ha hecho mella tanto en la influencer como en el cantante: "Ya no están juntos. Se estaban conociendo, pero con la prensa detrás...", ha asegurado una fuente cercana a la supuesta expareja este fin de semana.

Sara Carbonero y Kiki Morente rompen su relación

"Son dos personas muy discetas y no quieren que se hable de su vida privada ni para bien ni para mal", señala la misma fuente en el programa de televisión, según la cual ya no estarían juntos. Sara Carbonero y Kiki Morente se despedirían del verano y del amor al mismo tiempo así, pero sin olvidarse el uno del otro. Ambos se han cogido un "gran cariño" según la fuente cercana a ellos y aún "son amigos aunque ya no tienen una relación".

Por eso mismo, Sara Carbonero acudió en calidad de amiga al concierto del cantaor en Sanlúcar de Barrameda, donde la periodista fue rápidamente relacionada con un nuevo hombre en su vida: el artista Adrián Torres. Según las imágenes tomadas durante el concierto, Sara podría haber pasado ya página con el ex de Lara Álvarez, pero rápidamente la revista ¡HOLA! desmintió esta información y aseguró que entre Adrián y Sara solo hay una relación profesional. Ambos acudieron al concierto de Kiki Morente, pero no es lo que parece pese a que se siguen en redes sociales mutuamente y es habitual verles intercambiar likes y cariñosos comentarios en sus publicaciones.

Sara Carbonero y Kiki Morente fotografiados juntos el 26 de agosto en Chipiona, Cádiz. ¡HOLA!

El confidente Sara Carbonero y Kiki Morente señalado también que se les podrá seguir viendo juntos porque "a ella le gusta mucho su música y tienen una buena relación", pese a que su relación podría haber pasado del plano sentimental al amistoso, es decir, lo que viene siendo pasar a la friendzone. Aunque la influencer no va a parar de apoyar públicamente al cantaor. Solo el tiempo dirá si efectivamente Sara Carbonero y Kiki Morente ponen fin a su relación o no. De momento, la periodista ha regresado a Madrid para enfrentarse a una nueva temporada en su programa de radio y el cantaor se ha quedado en Granada a la espera de publicar el que sería su primer álbum de estudio.