River William Stone. Sept. 8, 2020 - Aug. 30, 2021. La estrella del cine actriz Sharon Stone comparte su dolor con este escueto y profundamente doloroso mensaje que tan solo lleva el nombre del bebé y las fechas de su nacimiento y su muerte. Tenía tan solo 11 meses y ha fallecido en el hospital en el que ingresó hace unos días. "Han encontrado en la cuna a mi sobrino River Stone con un fallo multiorgánico. Por favor, rezad por él. Necesitamos un milagro", decía la actriz muy alarmada. Sus temores han tenido un desenlace fatal y el pequeño ha muerto sin que los médicos pudieran salvar su vida a pesar de los esfuerzos y la dedicación plena.

Sharon Stone ha dado la noticia compartiendo un emotivo vídeo de su sobrino, en el que se ve que era un bebé precioso y muy sonriente, con el pelo rubio y unos enormes ojos azules. Imágenes a las que ahora se aferra consciente de que no volverá a verlo.

Son muchos los mensajes de consuelo, apoyo y cariño que Sharon Stone está recibiendo, entre ellos los de actrices y actores como Melanie Griffith, Andie McDowell, Hilary Swank, Gina Gershon, Mira Sorvino, Alyssa Milano, Octavia Spencer, Garcelle Beauvais, Selma Blair, Melissa Joan Hart, Sean Hayes, Leslie Jordan... Una lista que no para de crecer.

"Noooooooooooooo. No me lo creo. Oh Sharon, no hay palabras. Lamento mucho la pérdida de toda tu familia. Rezo por todos vosotros en este momento inimaginable", dice la actriz Debra Messing. "Siento mucho tu pérdida. Te envío el amor y la paz posibles", escribe Bill Porter. "Oh Sharon. Siento tu pérdida. Enviando amor a toda tu familia", añade Melanie Friffith. "Lo siento mucho, Sharon. Envío amor y fuerza a ti y a tu familia", dice Naomi Watts. "Envío tanta fuerza, amor y cariño como tú haces. Lo siento mucho", escribe Elizabeth Perkins. "Lamento mucho tu inimaginablemente dolorosa pérdida. Te mando mi amor", añade Alison Janney. A ellos se añade la diseñadora de moda Silvia Venturini Fendi: "Querida Sharon, lamento mucho tu pérdida. Rezo por tu angelito".