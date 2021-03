La actriz Sharon Stone revela episodios de abuso en Hollywood en sus nuevas memorias

Este martes ha salido a la venta "The Beauty Living Twice", las memorias de la actriz Sharon Stone en las que habla de su experiencia con la muerte, revela episodios de abuso sexual cuando era menor y expone los trapos más sucios de la industria del cine de Hollywood.

En "In the Beauty of Living Twice", Stone, de 63 años, ganadora de un premio Primetime Emmy y de un Golden Globe, además de nominada al Óscar y Screen Actors Guild, relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras una grave hemorragia cerebral que padeció en 2001.

Según su autobiografía, Stone tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que tres actores muertos que la conocieron en vida le dijeron que no tuviera miedo. Al regreso de esa experiencia transcendental, Stone decidió contarlo todo.

Las dificultades que halló y el valor que debió mostrar para regresar a una industria que no acepta bien los problemas de salud de sus protagonistas salen a relucir en este libro junto con anécdotas de la carrera de la actriz nacida en Meadville (Pennsylvania) en 1958.