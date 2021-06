James D' Arcy interpreta a Ludovico Sforza en la serie sobre Leonardo da Vinci, que se emite cada jueves en Televisión Española. A través de las obras del genio del Renacimiento, la ficción relata su vida y sus relaciones personales con otros personajes. Sforza, duque de Milán y apodado El Moro, fue mecenas y valedor del pintor florentino, entre otros artistas. El noble promocionó varias obras de arte e ingeniería militar de Leonardo, pero sin duda el encargo más importante que le encomendó fue La última cena. La pintura de la pared principal del refectorio del Convento de Santa Maria delle Grazie se convertiría en una de las obras más representativas del arte universal.

El encargado de dar vida al gobernante milanés es natural de Londres y el próximo 24 de agosto cumplirá 46 años. Humilde, discreto y modesto, el intérprete destaca por una impecable trayectoria, donde sus interpretaciones son, casi siempre, más grandes que los papeles que ha encarnado. En los últimos años ha participado en títulos como Las hijas del Reich (2020), Avengers: Endgame (2019) Dunkerque (2017) y Gernika, dirigida en 2016 por el español Koldo Serra.

Trayectoria en cine y televisión

James D’Arcy estudió tres años en la Academia de Londres de Música y Arte Dramático (LAMDA), graduándose en 1995 y dio sus primeros pasos escénicos en el teatro. Las primeras obras en las que participó fueron Wild Honey, Heracles, Como gustéis, Sherlock Holmes y The Freedom of the City. Comenzó su carrera en televisión en 1996, con discretos personajes capitulares en series como Silent Witness, Dalziel y Pascoe, Ruth Rendell Mysteries y Brookside; así como en tvmovies El fantasma de Canterville y The Ice House.

Tom Hiddleston y James D'Arcy Tom Hiddleston y James D'Arcy en la premiere del film 'Cloud Atlas' en el cine Curzon Mayfair de Londres. GTRES Landmark Media

Pronto llegó su salto al cine, cuando apareció con un pequeño papel en Wilde (1997), película biográfica sobre el escritor irlandés. Y dos años más tarde coincidiría con Daniel Craig en La trinchera. La primera vez que D'Arcy encabezó un reparto como protagonista fue en 2002 en los telefilms Sir Gawain y el caballero verde y Sherlock: Case of Evil. Al año siguiente intervino en su primera súper producción de Hollywood: Master and Commaders junto a Russell Crowe. Mientras que en 2004 del padre Francis en la película de terror de Renny Harlin El Exorcista: el comienzo.

Madonna y James d'Arcy en la premiere de la película W.E. Madonna y James d'Arcy en la premiere de la película W.E. en Londres. GTRES Joel Ryan

En los años posteriores, su rostro se hizo más habitual en la pequeña y gran pantalla hasta que protagoniza la segunda película de Madonna como directora y guionista, W.E. En la cinta de 2012 interpreta al rey Eduardo VIII de Reino Unido que abdicó en 1936 en favor de su hermano Jorge VI para así poder casarse con su amada Wallis Simpson (encargada por Andrea Riseborough en el film).

Jessica Biel, Scarlett Johansson y James D'Arcy Jessica Biel, Scarlett Johansson y James D'Arcy, durante el rodaje de "Hitchcock". ©GTRESONLINE Suzanne Tenner

Ese mismo año dio vida al actor Anthony Perkins (Psicosis, 1960), en Hitchcock, protagonizada por Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson y Jessica Biel. Más recientemente lo hemos visto encarnar papeles de época en contextos bélicos. En Guernika (2016), hace de Henry, un periodista destinado en España para cubrir la Guerra Civil, que se toma con el bombardeo nazi sobre la localidad vasca. Y en la recreación de la batalla de Dunkerque, de Christopher Nolan, es el coronel Winnant. En 2019 hizo un cameo en Avengers: Endgame como Edwin Jarvis -mayordomo de Iron Man- y en 2020 trabajó con Eddie Izzard y Judi Dench en Las hijas del Reich.

El actor James D'Arcy durante la presentacion de "Gernika" El actor James D'Arcy durante la presentacion de la pelicula "Gernika". GTRES GDG

De su vida personal se conoce poco. Su nombre completo es Simon-James Richard D’Arcy, y se quedó huérfano de padre cuando era pequeño. Se crio en Fulham con su madre, Caroline -enfermera de profesión- y su hermana Charlotte. No está casado, no tiene hijos y poca información existe sobre su vida amorosa.