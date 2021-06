Freddie Highmore, conocido por su papel protagonista The Good Doctor, es uno de los actores de Leonardo, la nueva serie de Televisión Española. El intérprete londinense ha cambiado su bata y gorro de cirujano para meterse en la piel de Stefano Giraldi, agente del Podestá que investiga a Da Vinci, interpretado por Aidan Turner, acusado del asesinato de Caterina de Cremona. A través del misterio, suspense y mezclando realidad y ficción, la trama repasa su vida y legado de uno de los artistas más grandes de la Historia de la humanidad.

Highmore ejerce además de narrador en la serie y es productor a través de su compañía Alfresco Pictures. A pesar de su corta edad -cumplirá 30 años el 14 de febrero de 2022-, tiene una larga trayectoria en el cine y la televisión, no sólo como actor, sino también como guionista, director y productor. Además, se graduó en Filología Hispánica y vivió en Madrid, por lo que habla perfecto castellano.

Con tan solo siete años debutó en el cine con la comedia Women Talking Dirty (de 1999) y con 12 años protagonizó la superproducción Descubriendo Nunca Jamás (2004), junto a Johnny Deep, que le valieron sus primeros cuatro galardones. Un año más tarde, coincidiría de nuevo en el reparto con el actor estadounidense en el film Charlie y la fábrica de chocolate. Sin embargo, ha sido en la pequeña pantalla donde Freddie Highmore ha conseguido gran éxito en su carrera. Sus papeles en series como Bates Motel y The Good Doctor le han dado el reconocimiento a interrnacional, tanto del público como de la crítica.

Una infancia de cine

Si por algo se recuerda a Freddie Highmore es por sus papeles protagonistas en el cine durante su infancia. Sí, estamos hablando de Peter, el niño de Descubriendo Nunca Jamás, la película que narra cómo Barrie, interpretado por Johnny Deep, escribió el cuento infantil Peter Pan.

Con el famoso Jack Sparrow coincidió en 2005 en la cinta que protagonizaron juntos: Charlie y la fábrica de chocolate. En la película dirigida por Tim Burton, Deep da vida a Willy Wonka y el joven Highmore a Charlie Bucket, dejando otra vez plasmado que entre ambos hay una conexión especial cuando unen sus papeles. Freddie siempre ha estado rodeado de grandes actores, pues también coincidió con Robin Williams en August rush (2007).

Además de la interpretación, también ha probado suerte en el doblaje, poniendo la voz a Arthur en la versión estadounidense de la película de animación Arthur y los Minimoys y en las dos películas posteriores que se hicieron. Otras ficciones en las que le hemos visto en la gran pantalla han sido: Two Brothers, A Good Year, The Spidenwick Chronicles, Astro Boy o The Art of Getting By, entre otras.