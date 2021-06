Tras la muerte de su esposa Beatriz de Este en enero de 1497, el duque de Milán pretende reformar el Convento Dominico Santa Maria delle Grazie y convertirlo en el mausoleo familiar. Ludovico Sforza cuenta con varios artistas para la renovación del lugar sacro, entre ellos Leonardo da Vinci al que le encarga decorar la pared principal del comedor con un fresco para honrar a su amada. Así es como la serie protagonizada por Aidan Turner cuenta -adaptando la realidad a la ficción- el nacimiento de una de las obras más impresionantes del arte universal: La última cena. Atención, Spoiler: si no has visto el capítulo 5 de Leonardo no sigas leyendo.

Milán, en guerra con Francia “El arte toma el dolor y sufrimiento de la vida y lo transforma en belleza“ "El arte toma el dolor y sufrimiento de la vida y lo transforma en belleza". Con estas palabras Leonardo da Vinci arranca su discurso para transmitir la importancia de invertir y promocionar el arte. Hace años que el genio del Renacimiento está instalado en Milán y trabaja al servicio de su mecenas, el duque de Milán, Ludovico Sforza. Con su taller a pleno rendimiento y la colaboración de sus aprendices, se dispone a terminar su última genialidad: la estatua ecuestre en bronce de Francisco I Sforza (padre de Ludovico). Pero cuando está a punto de comenzar la fundición del metal, descubre que el gobernante del Milanesado ha cambiado de opinión: empleará las setenta toneladas de bronce para la fabricación de cañones y defender las fronteras del ducado del ejército francés en las Guerras Italianas. 'Leonardo' recibe un nuevo encargo: pintar 'La última cena'

La traición, el sentimiento que inspira a Leonardo El Moro sufre una doble pérdida: su mujer Beatriz fallece durante el parto, en el que el bebé también pierde la vida. Ante este duro golpe, el aristócrata decide reformar el Convento de Santa Maria delle Grazie y convertirlo en el mausoleo familiar. Para ello el duque financia importantes remodelaciones para las que cuenta con grandes artistas. A Donatto Bramante le encarga la reestructuración del claustro y el ábside de la iglesia; mientras que a Leonardo le pide que pinte un fresco en el refectorio que represente la Última Cena de Jesucristo y los doce apóstoles. Este encargo supone un reto imposible para el genio, ya que nunca ha trabajado ese técnica y ni siquiera lo aprendió en sus inicios en el taller de Verrocchio (Florencia). Lleno de ira, temor y frustración, el pintor quiere tirar la toalla pero un miembro de la orden de los dominicos, Fray Luca Pacioli, le hace entrar en razón y le inspira para crear una de sus obras maestras. La traición, presente en varios momentos de la vida de da Vinci, será el pasaje bíblico que recoja en la pintura. Así decide reproducir el instante en el que Jesús comunica a sus discípulos que uno de ellos cometería felonía contra él.