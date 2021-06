Después de triunfar en Milán con la escenografía de una obra de teatro, y de deslumbrar en el taller de Verrocchio, Leonardo Da Vinci tiene otro gran reto por delante: construir una estatua ecuestre para el duque de Milán. Para ello, Ludovico Sforza pondrá a cargo del personaje interpretado por Aidan Turner un taller. Por otro lado, Caterina sigue en Milán y se convierte en la concubina del regente, a la vez que la corte conspira para asesinar a Gian Galeazzo. Mientras, Stefano Giraldi sigue con sus investigaciones e interroga a Giacomo, el papel de Carlos Cuevas. ¿Quieres saber qué más ha pasado? ¡No te pierdas los mejores momentos del capítulo 4 de Leonardo!

Caterina y Leonardo vuelven a separarse

Después de lo ocurrido con Gian Galeazzo, Caterina y Leonardo saben que no están seguros en Milán, por eso, la florentina decide marchase a su ciudad natal. En cambio, Da Vinci no puede, pues allí no sería nadie y con el duque puede serlo todo. "¿Quién soy si no soy un artista?", le dice. La decisión de continuar trabajando para Ludovico hace que los dos amigos vuelvan a discutir y se separen: "La ambición ha destruído al hombre que amaba", le reprocha la de Cremona antes de partir.

