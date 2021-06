Tras el estreno del primer capítulo en el que Da Vinci empezaba a destacar en el taller de Verrocchio, TVE ha emitido dos nuevos episodios de la serie Leonardo, la nueva superproducción de La 1 en la que RTVE ha colaborado con otras cadenas europeas. En esta ocasión, el personaje interpretado por Aidan Turner, es detenido por sodomía en Florencia después de una noche con un modelo, lo que le lleva a dejar a su maestro y pedir ayuda a su padre. En cambio, no tendrá tanta suerte como con "El bautismo de Cristo", mientras que Stefano Giraldi, papel de Freddie Highmore, sigue investigando la muerte de Caterina.

Tras fracasar en solitario, Leonardo decide marcharse a Milán en busca del patrocinio de Ludovico Sforza. Allí se presenta como ingeniero, pero el duque le encarga la escenografía de una obra. En el actor protagonista encontrará un gran apoyo amoroso, pero solo formaba parte de un plan para matar al duque, que salva su vida gracias al antídoto de Da Vinci. ¿Quieres saber qué más ha ocurrido? ¡Te contamos los mejores momentos de los capítulos 2 y 3 de Leonardo!

Giraldi sigue investigando la muerte de Caterina , que le lleva hasta Tomasso , compañero de Leonardo en el taller de Verrocchio. Con él, viajamos años atrás, cuando tras la presentación de "El bautismo de Cristo", Da Vinci pasa una noche de pasión con un modelo . Justamente después, ambos son detenidos, acusados por sodomía . Aunque finalmente el artista es absuelto , el maestro ya no le quiere a su servicio.

En los momentos más duro en la cárcel, Leonardo cuenta con el apoyo de Caterina , y también después, cuando le ofrece su casa. Con ella entabla una bonita amistad y conocemos la historia de la infancia de Da Vinci. Cuando era un niño, un pájaro se posó en su cuna y su madre le llevó a una curandera, que le dijo que tenía una maldición . Por eso, empieza a vivir con su padre, pero este le termina abandonando junto a su abuelo. Durante todo este tiempo, le ha mantenido, pero no le ha dado su cariño y el pintor de "La Gioconda" terminó pensando que estaría mejor solo". Años después, Da Vinci termina confesando a Giraldi cuál es la maldición de la curandera: "Dijo que destruiría aquello que amara".

Leonardo fracasa en Florencia

Amerigo Benci encarga a Leonardo Da Vinci un retrato de su hija Ginevra para celebrar su matrimonio. Durante semanas, el artista trabaja en el resultado de la joven, que no cree que sea capaz de pintarla tal y como es, pero sí. Ginevra queda fascinada ante el cuadro de Leonardo, pero no tanto su padre, que recorta la obra, eliminando las manos y le dice a Da Vinci que no se lo pagará.

Tampoco le pagarán al joven pintor otro encargo: la adoración de los ángeles. Al abad no le gusta lo que Leonardo está dibujando y le cancela el pedido que había conseguido gracias a su padre. Este le pide todo el dinero que ha invertido en él tras una fuerte discusión.

04.46 min Leonardo - Da Vinci pinta "La Ginevra de Benci"

Sin dinero y sin trabajo, Leonardo decide irse en busca de Ludovico Sforza y trabajar para el duque de Milán. Y no lo hace solo. Tomasso, que confiesa haberle delatado cuando se fue con el modelo, le pide ir con él y juntos arrancan esta nueva aventura.