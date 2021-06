Aidan Turner es el protagonista de la serie Leonardo, la ficción que cuenta la historia de Da Vinci a través de sus obras. En los primeros capítulos, ya hemos podido ver cómo deslumbraba a todos en el taller de Verrocchio o que tras fracasar en Florencia decidió marcharse a Milán. En los próximo episodios conoceremos más sobre el genio del Renacimiento, pero antes, RTVE Digital ha podido hablar con el actor irlandés que da vida al artista para que nos contara sus impresiones sobre el personaje ¡No te pierdas la entrevista completa!

"Interprentar a Da Vinci fue una decisión importante"

Pregunta: ¿Cómo ha sido interpretar a un genio del arte como es Leonardo Da Vinci?

Aidan Turner: Ha sido una experiencia increíble porque es una de las personas más profundas y sorprendentes que han vivido en la historia. Puede ser intimidante interpretar un papel como ese. Cuando leí los guiones de Frank Spotnitz y Steve Thompson pensé que habían conseguido llegar a la esencia porque lo más difícil de este hombre es que sabemos muy poco de él. Conocemos sus trabajos, podemos leer sus anotaciones y sus libros, podemos intentar meternos en su mente e imaginarnos cómo pensaba, pero no sabemos cómo era.

Aidan Turner es Leonardo

P: ¿Qué vamos a descubrir de Leonardo con la serie?

R: En la serie hemos intentado explorar exactamente eso, de cómo sería seguramente e intentar llegar a la esencia de quién era el hombre detrás del genio y saber cómo era su alma, lo que eran sus emociones, porque realmente no lo sabemos. No tenemos registros de sus interacciones con otras personas o de un montón de cosas que dijese. Es algo que explora la imaginación. Por eso cuando leí el guion pensé que aquí había algo, porque estaban intentando codificar quién fue realmente Da Vinci y enseñar todo el trabajo que hizo, quiénes eran sus mecenas, cómo resolvió sus trabajos o qué hizo en su vida.

P: ¿Qué parte de la vida del artista cubre la ficción?

La verdad es que hemos cubierto bastante toda su vida en la serie, desde que entró en el taller de formación de Verrocchio hasta sus 50 años o así, cuando pintó el retrato de Mona Lisa (el nombre oficial es "La Gioconda"). Era mucho que asimilar, pero sentí que los guiones harían que se hiciera una buena serie y se ha hecho.

P: ¿Te dio miedo cuando te ofrecieron el papel o lo aceptaste sin pensártelo?

R: Leí todos los guiones de todos los episodios y hablé con los productores y los directores para saber quiénes estaban detrás de la realización de la serie y ver que podía cumplir el objetivo. No fue una decisión directa. La verdad es que es un papel muy grande y son cosas que hay que tomarse con calma, para pensar, porque no se trata de una pequeña interpretación que puedas entender rápidamente. Fue una decisión muy grande e importante.

Aidan Turner es Leonardo Fabio Lovino

P: ¿Conocías la historia de tu personaje o has ido descubriéndola con el guion en la mano?

R: Conocía algunos de sus trabajos más importantes. Conocía algunos de sus inventos, de sus anotaciones y dibujos, y algo de su filosofía por sus escritos y todo lo que estaba al alcance de mis manos. Para la serie, varios historiadores me dieron su biografía, algunos de sus manuscritos y material histórico para leer, que de otra forma no podría haber encontrado.

Había muchas cosas que no conocía y supongo que esa es la respuesta. He descubierto un montón de cosas de la vida de Da Vinci, sobre todo de su etapa más temprana y sus primeros años. Por ejemplo, aprendí que no fue criado por sus padres, sino por sus abuelos, y no de la manera tradicional. De hecho, entró en la escuela de Verrocchio como un artista joven y muy talentoso. No sabía tampoco que era un escultor increíble, algo que no mucha gente sabe. Así que sí, hubo muchas cosas que descubrí con la serie.