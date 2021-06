En la capilla ardiente de Mila Ximénez, la gente lo recibía con abucheos y aplausos. Antonio David Flores se ha convertido, a raíz del documental de Rocío Carrasco, en un personaje controvertido y polémico. Según el portal Jaleos y varios medios de comunicación, estaría sonando el rumor de que varias empresas están interesándose en él para promocionar sus productos. Con sus apariciones en televisión como tertuliano drásticamente reducidas por el impacto de Rocío, contar la verdad para seguir viva, ¿podría el malagueño tener futuro como reclamo publicitario?

Desde que apareció en la vida de la hija de Rocío Jurado, Antonio David ha sido una figura controvertida. Pero a la polémica que terminó con su salida de la Guardia Civil, cuando fue arrestado por quedarse con el dinero de una multa, le ha seguido una prolífica carrera como colaborador televisivo. Ahora, ha desaparecido de la televisión pero ocupa más que nunca el foco mediático: Rocío Carrasco lo señala como maltratador, y su nombre polariza más que nunca. Los famosos muestran su apoyo a Rociito mientras parte de la audiencia lo apoya con el hashtag #YoSoyAntonioDavid, que se cuela en las tendencias. Los dos sufren el escarnio de sus detractores y, mientras tanto, Antonio David acumula 273 mil seguidores que acumula en su cuenta de Instagram.

Su hija, Rocío Flores, se ha convertido de facto en una influencer desde que la historia de su madre saliese a la luz. Sus redes sociales son un escaparate para marcas de cosmética y otros productos por los que se embolsa una buena remuneración económica. ¿Es posible que Antonio David pueda seguir el mismo camino? ¿Qué clase de firmas estarían interesadas en sus servicios? Hablamos con profesionales del mundo de la publicidad para descubrir cuál puede ser el atractivo de este personaje para las marcas.

Hablan los profesionales del marketing y la comunicación

Marcos tiene una agencia de publicidad y no da crédito ante el rumor. "Me parece alucinante que haya marcas interesadas en este personaje, a mí no se me ocurriría ofrecérselo a mis clientes. Pero... para gustos, los colores. Hay marcas que quieren salir en televisión a cualquier precio y no les importa asociar su nombres a personajes como este, y que saque tres veces en televisión un polo de tu marca. ¡España es un país de analfabetos! Hay gente que ve estos programas de telebasura y es la gente que puede llegar a consumir los productos que publicitan los que trabajan en ellos", dice, y prefiere mantenerse en el anonimato para no vincular su empresa al nombre de Antonio David.

Bruno Fabra, CEO de Fabra Comunicación, que trabaja con influencers al más alto nivel, nos responde a la pregunta del millón: ¿Qué perfil de marcas o firmas pueden estar interesadas en contratar a Antonio David para promocionar o publicitar sus productos? "En caso de haber marcas interesadas en la figura de Antonio David, podrían ser aquellas destinadas a un público muy masivo y que puedan querer beneficiarse de la visibilidad que tiene en estos momentos el polemista".

Sin embargo, en su opinión, ahora mismo Antonio David puede aportar poco en términos de branding: "polémica y una repercusión, a mi modo de ver, negativa. Está claro que el primer trabajo que realicé en los medios después del docu-reality de Rocio Carrasco va a generar mucha repercusión pero creo que la marca que decidiese asociarse con él asume un riesgo de asumir el rechazo que en este momento el colaborador genera en una parte importante de la sociedad. Afortunadamente, estamos socialmente muy sensibilizados con la violencia machista y no creo que pueda aportar mucho a ninguna marca vincularse a un perfil de un personaje que tiene el estigma de maltratador".

Entonces, ¿se puede incluir a Antonio David en la categoría profesional de 'influencer'? Para ese profesional la respuesta es no: "Jamás hablaría de Antonio David como influencer. Es un personaje con mucha reprecusión mediática, eso sí. Pero un influencer es una persona experta en una materia o, al menos, con capacidad de prescribir en algún ámbito: belleza, tendencias, viajes, gastronomía... en el caso de Antonio David no creo que se dé ese poder prescriptor y, por tanto, no le considero influencer".