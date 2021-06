Maika Makovski tiene alma de cantautora y actitud rock and roll. Dos cualidades que se funden en MKMK, su regreso tras 5 años sin sacar disco. Un álbum grabado entre Arizona y País Vasco que la artista presenta en Atención Obras, coincidiendo con su regreso el próximo domingo a La Hora Musa. Este 21 de junio, Día de la Música, la cantante y presentadora regresa a La 2 para celebrar a Santa Cecilia por todo lo alto junto a artistas como Raphael y Santi Balmes, de Love of Lesbian.

MKMK son las iniciales de su nombre en las que se reivindica, pero a la vez se despersonaliza para poder convertirlas en algo más amplio, eso que la engloba: su publico y su banda. “Para mí el rock es sinónimo de compañía y equipo, algo que está vivo y orgánico y me hacía falta algo así, por eso creo que este es un disco mucho más rock y menos íntimo”, confiesa Maika. Durante toda su carrera se ha sentido siempre muy libre, lejos de las imposiciones de las grandes discográficas. “He sido muy cabezota y he tenido mucha suerte de no haberme perdido por el camino con cosas que atentan directamente con tu criterio y tu visión artística”, apunta. “Si no hago lo que quiero cualquier crítica me puede tumbar”, añade.

