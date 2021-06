Para muchos, la revolución rusa fue la que Raphael hizo estallar en los años sesenta. En pleno franquismo, mientras la Guerra Fría dividía el planeta en dos polos opuestos, Rafael Martos, conocido artísticamente como Raphael, entraba directamente al corazón de casi cuarenta millones de rusos que descubrieron sus canciones con la película Digan lo que digan (1968). Doblada y emitida en múltiples cines de la URSS, su éxito y acogida le convirtieron en una figura extremadamente popular en la Unión Soviética, hasta el punto de que el aprendizaje del español en las escuelas y universidades de este país aumentó un 60% en aquella década.

Bandas de la talla de los Beatles o los Rolling Stones vieron con desconcierto cómo aquel jienense cruzaba el Telón de Acero, una frontera que ellos tenían vetado traspasar. Y lo hacía con el recibimiento que ningún otro artista europeo había tenido antes. Sobre la magnitud de aquel fenómeno posa su mirada el documental Raphael, desde Rusia con amor, dirigido por Xavier Baig y Jordi Rovira, que este domingo, 20 de junio, estrena Imprescindibles. Una emisión que sirve para celebrar doblemente los 60 años de carrera musical del artista y el Día de la Música que tiene lugar un día después y para el que La 2 ha organizado una programación especial bajo el hastag #La2EsMúsica.

Yo soy aquel... que cruzó el Telón de Acero

Raphael, desde Rusia con amor parte del relato histórico para adentrarse en el de las emociones que provocaba su música y mostrar las suyas propias. Las de aquel niño que nació en Linares y creció en el madrileño barrio de Cuatro Caminos, cantando en el coro y recorriendo todos los concursos musicales de la radio del momento. “Cantante, bailarín, coreógrafo, director, escritor, pintor, actor… no sé, pero mi camino, desde siempre estaban por ahí, desde pequeño siempre supe que sería artista”, cuenta un ya encumbrado Raphael en una de las entrevistas de archivo que recupera el documental.

El cantante habla a cámara, desde el pasado y con la experiencia del presente, para detallar aquellos inicios en el mundo de la canción de la mano de su amigo Paco Gordillo. “Fue la primera persona que creyó totalmente en mí”, confiesa Raphael. Él fue quien el consiguió la prueba en la discográfica Phillips que el encumbraría y lanzaría sus primeros singles. “Al salir de allí yo le pregunté porque si se decía “filips” se escribía con “ph” y me dijo que aquella “ph” era la efe internacional y que, por ejemplo, si yo me llamases Rafael con ph me entenderían en todo el mundo”, recuerda. Y así es como decidió que su nombre se transformaría. “Porque yo ya tenía esa idea de que me escucharían en todo el mundo”, añade.