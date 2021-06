El programa de música en directe, 'Efecte Collins', té l'ambició de dignificar els programes de música en directe i de convertir-se en un referent a la televisió catalana. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

'Efecte Collins' recupera aquesta setmana el programa dedicat a l'artista mallorquina Maika Makovski, multiinstrumentista, cantant i compositora. La seva força a dalt de l'escenari i la seva personalitat magnètica fan que les seves interpretacions en directe siguin tota una experiència musical. Makovski, que els darrers anys ha investigat les músiques d'arrels balcàniques i que les va incorporar al seu darrer disc, arriba ara al programa amb la seva vessant més rockera i visceral. La presentadora de 'La Hora Musa', farà ara a 'Efecte Collins', un concert que serveix d'avançament del que serà el seu nou disc: 'MKMK'.

Maika Makovski Maika Makovski i banda rtve catalunya

La Sala Apolo serà en aquesta ocasió l'escenari on Maika Makovski interpretarà quatre cançons acompanyada de la seva nova banda, una màquina ben impregnada de rock'n'roll. La hipnòtica 'Lava love', que pertany al seu primer àlbum; 'The places where we used to sit' i 'I live in a boat', que formaran part del nou àlbum que publica al maig, i 'Reaching out to you', un tema sorollós i lluminós que també forma part de 'MKMK' i que n'és el primer senzill.

Maika Makovski Maika Makovski rtve catalunya

Maika Makovski és una música nòmada. Ha viscut a Mallorca, Nova York, Suïssa, Madrid, i també a Barcelona. A la ciutat comtal hi va viure durant tretze anys i va conèixer els qui considera els seus amics més especials. Al mini documental musical de la setmana, Makovski fa un passeig per la seva Barcelona i es troba amb els membres de la seva primera banda, el David i el Luque; també amb el Coco, director de la revista Ruta 66; i amb l'Àngel, el propietari del bar L'Ascensor, un indret molt especial per la Maika. Aquestes trobades li serviran per reflexionar sobre la falta d'arrels i sobre com això l'ha influenciat en la música.