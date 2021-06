Olivia Delcan: "Actuar es jugar, recuperar la capacidad de juego"

Personalmente conocí a Olivia Delcán a raíz de su participación en esa bonita película que resultó ser Isla bonita, una de esas producciones en modo outsider de Fernando Colomo, en la que Olivia Delcán tenía un papel protagonista, dentro de que todo y todos en esa película coral indie era protagonista. El tono aparentemente casual de la película beneficia mucho a la presencia de Olivia Delcán, y viceversa.

Para Olivia el cine es un vehículo para comunicar una realidad absolutamente subjetiva a través de los ojos de quién lo cuenta, un reflejo de la vida. Y por muy antitéticos que parezcan ser los términos realidad y subjetivo, debo reconocer que es una de las tantas definiciones del cine qué hacen nuestros invitados semanales al programa, que me son válidas. Pero también es un momento nos dice para desaparecer tú como espectador, y meterse en otras vidas y otras historias completamente distintas. Y en lo que respecta a su definición de su oficio, el trabajo de actriz, Olivia Delcán confiesa que se trata sencillamente de recuperar la capacidad del juego, del asombro y la sorpresa.

El cine es un reflejo de la vida

Olivia Delcan se fue a estudiar a Estados Unidos, y con fecha que no sin cierto rubor, cuando te gusta lo que haces todo es más fácil, al contrario de esas personas que a mí no me gustan nada que siempre se regodean presumiendo de lo muy complicado y difícil que es lo que hacen. Personalmente de estos últimos huyo como de la peste. Recuerda bien que su primer trabajo como profesional, con un sueldo y nómina, fue la adaptación teatral en España de Hard Candy y recuerda bien como desde muy pequeñita se graba a sí misma en cortos a los que la palabra amateur aún le quedaba bastante lejana.

Hemos podido ver recientemente en las pantallas a Olivia Delcán en Los inocentes, una arriesgada película tanto formal como temáticamente, en formato cuadrado, y fragmentada en historias cómo está en diversos puntos de vista de los diversos personajes. La historia curiosa es que Guillermo Benet el director de los inocentes ha trabajado como actor convencido por ella misma, en una obra de microteatro escrita y dirigida por Olivia Delcán. Confiesa Olivia Delcán que le gusta mucho escribir, y que le queda aún mucho por aprender y que el camino que supone hacerlo es apasionante. Y preguntada sobre si algún día se atreverá a dar el paso a la dirección le entran dudas, pero intuimos que haberlas haylas.