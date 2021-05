Emma Suárez y Roberto Álamo son los protagonistas de Josefina, una película participada por RTVE en la que mezcla el drama, la comedia y el surrealismo. Se trata de la ópera prima de Javier Marco y Belén Sánchez-Arévalo, que se estrenan en el largometraje tras ganar el Goya al Mejor Cortometraje en 2020.

Según su director Javier Marco, Josefina es “una película de contrastes: realismo y surrealismo, amor y desengaño. La historia de un encuentro y un amor tardío pero que llega en el momento adecuado”. Para su guionista, Belén Sánchez-Arévalo, “esta es una historia de personajes, de dos personas que se necesitan”. “A raíz de ese hilo mágico, los protagonistas encuentran aquello que tanto anhelaban”, añade el actor Roberto Álamo, que interpreta a Juan en la película. Mientras, Emma Suárez, que encarna a Berta, reconoce que ha sido un viaje sorprendente. "Entre todos hemos conseguido crear una película muy especial, delicada y diferente”, añade. Les acompañan Miguel Bernardeau, Olivia Delcán, Manolo Solo, Simón Andreu, Pedro Casablanc y Belén Ponce de León.

El rodaje de esta imaginativa historia se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid y ha terminado a finales de este mes de mayo. Las grabaciones se han realizado durante todo el mes de abril y mayo y han contado con un equipo técnico formad por: Sergy Moreno (No se decir adiós, Australia) como Productor, Rosa García Merino (No se decir adiós, La vida era eso) en Producción Ejecutiva, Santiago Racaj (No se decir adiós, La vida era eso, Escenario 0) en Dirección de Fotografía, Óscar Sempere (The Crown, Exodus, Voces) como Director de Arte, Miguel Doblado (Antidisturbios, La vida era eso, Black Beach) en Montaje, Carlos Bonmatí (El Cid) en Sonido, Gloria Pinar (Carmen y Lola), Yolanda Sánchez Muñóz (El Ministerio del tiempo) en Maquillaje y Peluquería, Silvia García Bravo en Vestuario y César Romero en Dirección de Producción.