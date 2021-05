Una secuela live action del erizo azul más famoso del mundo era de esperar, pues se trata de todo un clásico de los videojuegos. Esta vez, su director Jeff Fowler llega con la segunda parte de esta adaptación cinematográgica, y más después del éxito de la primera. Él mismo ha anunciado en sus redes sociales el fin del rodaje, dando gracias a su "increíble elenco y equipo de trabajo". Pero a Fowler no le ha bastado solo con eso, y se ha permitido hacer hasta un spoiler: La película de Sonic 2 será "épica".

“That’s a wrap in Vancouver! Thank you to all the amazing cast/crew in this city... so much incredible talent helping make #SonicMovie2 truly special (and spoiler alert... EPIC! )

