Blas Cantó se ha encontrado en Madrid con Gjon's Tears, que consiguió el tercer puesto en Eurovisión con "Tout l'Univers". Su canción se ha convertido en todo un himno en España por ser la melodía de la cabecera del programa. Y como cierre de la temporada, el suizo ha actuado en directo desde una de las azoteas de las instalaciones de Mediaset.

Con un look más desenfadado y deportivo que el que lució en el Rotterdam Ahoy, Gjon ha aparecido en el plató para conocer a Rocío Carrasco y darle su apoyo: "Eres una mujer muy fuerte".

Por su parte, Barbara Pravi, la subcampeona del festival y otra de las voces de Rocío. Contar la verdad..., también ha estado presente en la última entrega del formato. La francesa, que está enferma de COVID-19 y confinada en su apartamento de París, ha intervenido por videollamada y ha dedicado unas palabras en español a Rocío: "Me gusta más, más la canción de tu madre. Gracias por tu historia". Barbara ya demostró ser muy fan de Rocío Jurado cuando publicó en sus redes sociales un vídeo cantando "Como una ola".

La francesa ha terminado la llamada cantando a capella su eurovisivo "Voilà" junto a Blas Cantó. La presentadora Carlota Corredera ha despedido a los artistas agradeciéndoles su trabajo y su participación en este proyecto: "La música también nos ha dado ganas de vivir".

La única que ha faltado en este reencuentro eurovisivo ha sido Victoria Georgieva, que cantó en directo desde el plató su "Growing up is getting old" el pasado mes de abril.

“¡España, thank you for the opportunity to perform 'Growing Up is Getting Old' at #RocioVerdad8 for you! �� ���� See you on 20 May at the second semi-final of #Eurovision 2021! ���� #Bulgaria pic.twitter.com/9tYiZARO9c“