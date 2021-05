Parece que desde pequeños tenemos como objetivo encontrar a esa pareja que nos hará feliz toda la vida. Lo vemos en casa, lo vemos en las películas y hemos visto a través del tiempo grandes historias de amor… Está en nuestra educación. Pero la llegada y la madurez de las millennials ha demostrado que quizás esto no es así.

Se puede ser feliz sin pareja. De hecho, según un estudio de Tinder, el 86% de las personas que participaron preferían estar solteras. Aunque esta no es una obviedad que hayan encontrado ellos, lo demuestra la gente que es feliz sin tener a nadie al lado.

Para hablar de ello contamos con la cantante Zahara, de actualidad por presentar su nuevo disco “Puta”. Zahara nos ha hablado de sus relaciones y del amor a través de las canciones y sus libros, pero hoy está aquí para dar su opinión acerca de la soltería, las relaciones… Y nos va a hablar desde su experiencia más personal. Respecto a qué prefiere ella, si vivir sola o en pareja: “Ser feliz en pareja es más difícil… Pero preferiría eso, aunque yo suelo ser feliz sola”.

Los estudios realizados con miles de jóvenes de distintos países, demuestran que esa urgencia por tener pareja lo antes posible ya no se vive ni se siente igual. Eso se explica porque los millennials se toman el hecho de tener pareja con calma, se dan más tiempo para conocer a esa persona. Quieren tener muy claro que es esa persona antes de comprometerse para siempre.

Por otro lado, los millennials anteponen su carrera o su futuro a su relación. Quieren definir hacia dónde van y sentir que están en el lugar correcto y avanzando según lo previsto, antes de decidir quién quieren que los acompañe. Sobre esto se ha hablado con la cantante Zahara. “De adulta viví aquello que me decían de que podía ser quien quisiera, que tenía que sentirme realizada con mi trabajo -mi familia me apoyaba en la música-... Que ya no todo era casarse con una persona y estar hasta el final de tus días, pero por otro lado siempre has estado oyendo que tienes que encontrar pareja. Nuestra generación vivimos en una contradicción”, ha explicado.

En confianza con Silvia Congost: Amor Millennial, ¿necesitas pareja para ser feliz? RTVE

Algunos millennials también tienen una madurez emocional que les permite saber qué quieren y que no quieren en sus vidas. Eso se traduce en soltería durante un tiempo largo o muchas rupturas. También esos millenials defienden la libertad. Se cuestionan más aquello que les imponen, se hacen más preguntas y eso los lleva a no conformarse con tanta facilidad. Saben que tienen opciones, que pueden elegir y para ello, deben experimentar, deben probar y deben vivir lo que la vida les ofrece. Son mucho más abiertos a nivel sexual y tienen muchísimos menos tabúes y prejuicios. Ellos no han crecido tanto con esa imposición de la pareja, o han sido capaces de experimentar otras cosas que les ha permitido tener una opinión diferente. Aunque muchos otros tienen la misma percepción de la realidad que Zahara. A pesar de los mensajes positivos respecto a la soltería, siempre hemos escuchado que hay que encontrar una pareja y tener hijos.



Las conclusiones son claras: debemos querernos y valorarnos antes de tener una pareja, o ser conscientes de que el amor que nos profesamos ya es suficiente para ser feliz. Para eso debemos trabajar nuestra autoestima para estar a gusto con nosotros mismos. Estar al lado de una pareja puede hacernos crecer, pero no debemos olvidarnos de nosotras mismas.