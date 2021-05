La sostenibilidad es uno de los grandes valores que cada vez tenemos más integrados en la sociedad actual. Y en las familias jóvenes, sobre todo. Darle una segunda vida a elementos que parece que no la tienen es algo que se tiene cada vez más en cuenta, y para los más pequeños reciclar resulta muy divertido y forma parte de su educación. Por eso proponemos macetas verticales colgantes con elementos que ya tenemos en casa: desde zuecos de plástico que se nos han quedado pequeños a botellas de lejía vacías.

A mí siempre me ha gustado estar al aire libre, en contacto directo con la naturaleza, por lo que esta idea me encanta. Además, desde que hemos estado confinados por obligación, meter un trocito de naturaleza me ayudaba a sentirme menos encerrada. Los huertos en casa, plantar habas y lentejas en vasitos, como cuando éramos pequeños, ha sido uno de los entretenimientos de la mayoría de padres y niños en este encierro. La naturaleza, siempre de nuestro lado. Y ahora también.

María Resuelve con María Castro: Macetas colgantes. Cortamos las botellas RTVE

Estos trucos de decoración van a servir para tener un balcón o una terraza más bonita. Algo muy sencillo con estos elementos que, además, encontramos en casa.

Primero vamos a realizar unas macetas de inspiración africana con dos botellas de plástico de lejía. Por otro lado, vamos a realizar dos macetas colgantes con zuecos de plástico de colores que ya no utilizamos. Dos elementos decorativos que se hacen en tiempo récord.

María Resuelve con María Castro: Macetas colgantes. Decoramos con pintura permanente RTVE

Como podéis ver en el vídeo, con pinturas acrílicas, pañoletas y distintos rotuladores permanentes, podemos crear diferentes caras para nuestras plantas. Las hojas serán los peinados y la expresión de la cara será tal cual imaginemos. Estoy segura de que después de ver estas ideas, ya nunca más veréis el asa de un bote de lejía como tal, será una nariz llena de personalidad. No olvidéis agujerear el tapón de la botella, tan necesario para que la planta pueda desaguar todo lo que necesite. Y cortad el largo de la botella, tal y como os guste, según lo alargado que queráis el rostro.

María Resuelve con María Castro: Macetas colgantes. Aprovechar zuecos pequeños RTVE

Al mismo tiempo, las zapatillas de piscina agujereadas, que tanto uso le damos en verano, ya nunca más irán a la basura. Son perfectas para plantar lo que necesitemos mientras decoran el espacio. Como veis, al estar agujereadas, son perfectas para la salida del agua una vez regada la planta. Y como a los peques les crece el pie rápido, esta es una bonita forma de darles un segundo uso ya que se quedan prácticamente nuevas. Combinando colores con las diferentes tallas, podemos construir un bodegón perfecto.

María Resuelve con María Castro: Macetas colgantes. Consigue unas preciosas macetas RTVE

Tenemos que ser sostenibles en todos los aspectos de la casa. Es importante que estos valores estén presentes en los más pequeños, ya que tendrán esta mentalidad cuando sean mayores. Hacer adornos personalizados en familia nos darán además un toque especial en nuestro hogar. Con esta excusa para decorar el jardín o el balcón les damos un buen ejemplo. La jardinería ayuda, encima, a relajar la mente. ¿Hay un plan mejor?