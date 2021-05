Un tema icónico, que vive desde hace años en la memoria y en el corazón de muchos, de tantos como la hemos bailado durante décadas. Y es que el mítico, el inconfundible y el inolvidable 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena cumple ahora 20 años. Así que, ¿qué mejor forma de celebrarlo que con una nueva versión?

"Lo traemos justamente a las puertecitas ya del veranito para que la gente, ahora ya que podemos compartir el verano en las playas y así, pues podamos bailar y rememorar todos esos recuerdos de hace veinte años que yo creo que nos transportan a los momentos más felices de nuestras vidas".

'Yo quiero bailar', uno de esos éxitos que nos acompañan en muchos momentos y circunstancias a pesar del paso del tiempo, como fue por ejemplo en el confinamiento. Todo un himno de la alegría que nos hacía "olvidar" el encierro: "No me sentía para nada sola y mira que pasé sola el confinamiento, pero me llegaba la gente cantando en los balcones, todo el barrio cantando el 'Yo quiero bailar', las familias disfrazadas de Sonia y Selena. O sea, de verdad, superdivertidos. Y me alegro de que también les haya acompañado a ellos en estos momentos tan duros y que se les haya hecho un poquito más divertido poder incluso imitarnos"

El éxito en 2001 fue arrollador y se convirtió en la indiscutible canción del verano. Lo mismo sucedió con el disco. El álbum arrasó nacional e internacionalmente con más de un millón y medio de copias vendidas. "Nosotras ganamos muchísima fama a nivel mundial y bueno, se ha convertido en un himno. Dondequiera que vayas la escuchas".

Otros éxitos

Meses después del gran bombazo de 'Yo quiero bailar', Sonia y Selena nos sorprendían con nuevos lanzamientos como 'Deja que mueva, mueva, mueva'.

"Sonia y yo empastamos muy bien las voces, físicamente éramos como muy diferentes pero a la misma vez como con un estilo parecido y bueno, fue un producto maravilloso. A mí me dio la llave a que se me conociera a nivel mundial porque luego también he tenido más éxitos con mis otros discos, entonces, una bendición".

Canciones que marcan una época, a toda una generación y que tienen la capacidad de hacernos bailar con solo escuchar el principio. Tanto es así, que veinte años después el 'Deja que mueva, mueva, mueva' volvía a hacerse viral a principios de año gracias a Tik Tok. "No me lo podía creer y enseguida fui a mirar y vi a un montón de gente haciéndolo. Qué maravilla. Y como estaba a las puertas de grabar el videoclip, me puse en contacto con el chico que lo subió, que fue el que la viralizó y le invité para que formara parte de mi nuevo videoclip. Lo que pasa que por estructuras e historias no se pudo dar, pero que me puse en Google Translate a escribirle un mensaje y le llegó en ruso y me contestó en ruso también", comenta la artista entre risas. "Y sobre todo le di las gracias, porque gracias a él, la canción se ha conocido en otros países".

El año que viene también celebraremos el 20 aniversario de otro maravilloso tema: 'Baila mi son'.

Y Selena Leo tampoco descarta lanzar una nueva versión: "Este también ha sido un supertemazo y lo siguen poniendo en las discotecas. Así que bueno, qué maravilla que se mantiene viva esta música que nos pone a bailar a todos".

Con mascarillas, con distancias y con precaución, pero todo apunta a que este verano volveremos a dejarnos llevar con la nueva versión de 'Yo quiero bailar'. ¿Preparado para revivir lo mejor de los 2000?