Karina: "Vivía en un sueño, como en una nube maravillosa"

Su nombre real es Maribel Llaudés, aunque todo el mundo la conoce como Karina. Un nombre y una mujer que triunfaron en la música de la época y que, a día de hoy, es considerada todo un icono del pop. En Tarde lo que tarde hemos querido hacer un recorrido por su vida y su carrera.

"Aquí en Madrid había muchos concursos de radio, se podía cantar en directo y entonces llevabas tus partituras y bueno, era muy bonito. La verdad que era muy interesante. Y así empecé en la música, apuntándome a los concursos y poco a poco me fui abriendo camino".

El programa que impulsó a la artista a grabar sus primeros EP e, incluso, a debutar en el cine . Y aunque la vida llevó a Karina por los derroteros de la música, nos confiesa en Tarde lo que tarde , que le habría encantado seguir haciendo películas: "Me hubiese gustado mucho seguir haciendo cine, pero la música me ocupaba muchísimo tiempo. Y, además, era mi vida ".

Los éxitos más especiales para Karina

Años más tarde, en 1996, lanzó el que hoy es uno de sus temas favoritos, 'Las flechas del amor'.

02.38 min Tele - Ritmo - Karina canta 'Las flechas del amor' (1969)

"A mí 'Las flechas del amor' me han dado muchas alegrías. Fue número uno junto con 'La fiesta' y muchas de ellas me han dado muchas alegrías. Pero es que fue la primera que llegó a los números altos, altos, altos. Es un poco especial sí", nos confiesa la artista.

Otra de las canciones más especiales para Karina es 'El baúl de los recuerdos'. Un tema que, como dice ella, "es ya casi refrán nacional" y de la que se siente muy orgullosa: "Además, fue una canción escrita por Tony Luz y expresamente para mí. Entonces bueno, es un honor que te escriban autores buenos y de la época".

El momento cumbre y que ha puesto la nota de alegría a la tarde ha llegado, como no podía ser de otra forma, con 'La fiesta'. "Yo la verdad que es lo que siempre he tratado de dar. Alegría, esperanza, positividad, a la gente que me escuche, que me vea y por eso nació también Instagram para dar ánimo, para dar una sonrisa. Yo creo que es muy importante sonreir. No te digo a carcajadas, pero es muy importante sonreir, tener una sonrisilla y que las arrugas sean de sonrisas, no de llorar ni de pena".

Y nosotros aquí la hemos querido rescatar y compartir contigo.