Su madre era bailaora, su bisabuela cantaora y ella se define como flamenca. El arte corre por sus venas desde hace ya más de una década. Ahora está de gira por toda España y estrena nuevo tema que lleva por nombre 'Mi tío Juan'. Ella es María Peláe y tenemos el placer de charlar con ella sobre su nuevo single, la gira y mucho más en Tarde lo que tarde.

"'Mi tío Juan' realmente no es concretamente nadie, de hecho yo digo que voy a crear un hashtag que sea #TodoSomosTitoJuan porque, incluso, en la misma canción hago un guiño para crear esa incógnita dentro de, como yo digo, una reunión de familia y que empiecen los codazos en plan "¡Uh, este el tío Juan!". Es un poco el juego que intento hacer con la canción y, encima, tuve el placer y el lujo de que viniera Juanito 'El Golosina' a grabar el videoclip conmigo".

El ocho de mayo María Peláe estrenaba nueva gira en la sala Barts. Un tour que se llama 'La que estoy formando', muy diferente a todos los demás marcado por este año pandémico: "Es verdad que el año pasado conseguimos sacar contra todo pronóstico la gira de 'La Niña' para alante y si algo aprendí de esa gira fue que la gente tenía muchas ganas de alegría, de pasarlo bien y desconectar. Entonces, en esta gira no hemos escatimado en canciones movidas y en cosas para gozarlo", asegura la artista.

Humor, ironía, reivindicación... de todo esto y mucho más se caracteriza la música de la malagueña. Un estilo difícil de definir y que hasta a la misma María le cuesta encasillar: "No lo sé ni yo. Es una cosa que es complicada", cuenta con humor. "Me encantaría reunirme con el señor de Spotify, que no sé quién es, y preguntarle dónde me va a poner porque hay veces que me ponen en pop, otras en flamenco, otras en urbano, otras en latina, otras en folclórica de la vida... Me ponen en todos lados. Pero bueno, a mí me gusta decir mucho eso de que no es el estilo, es el artista. Y que da igual donde vaya tu camino, que si eres tú misma, poco importa de lo que vaya adornada la cosa".

María Peláe lleva ya más de diez años regalándonos su música. Muchos descubrieron a este pedazo de artista con 'La Niña', que suena así.

Pero antes de apostar fuerte por la música, María estudió Trabajo Social y Antropología, algo que de alguna manera, refleja en sus letras: "El trasfondo, el efecto de fábrica como yo lo llamo, viene ya ahí conmigo. Es cierto que he estado durante muchos años compaginando el trabajo de trabajadora social y la música. Porque al principio, como yo digo, de la música no se vive, se sobrevive".

Antropóloga del flamenco, de la copla y hasta del remix. De hecho, en Tarde lo que tarde, hemos recordado con ella un tema que habla mucho de las influencias en la música de María Peláe: 'Cómo me las maravillaría yo'.

"Esto es un remix de los remixes. A mí me gustá más un remix que una "ensalá". Yo parece que hago un potaje, empiezo a echar cosas ahí y echo de todo. Este fue de los primeros que subí con este tipo de producción porque yo venía haciendo remixes de estos yo sola con la guitarra y la voz, pero con este tipo de producción no había probado a hacerlo. Y junté cosas que yo solía cantar pero en esta producción que era un poco más afro. Y vamos, yo creo ya he llegado al millón o millón y pico de reproducciones en YouTube que yo digo "Dios mío de mi vida en qué momento la "chalaura" esta que se me ocurrió".

Asegura que entre sus referentes están grandes de la música como Lola Flores, Chano Lobato, Mariana Cornejo, los Carnavales de Cádiz, Celia Cruz e incluso Aretha Franklin, aunque su arte es innato y le viene de familia. "Me enteré hace muy poquito que una bisabuela mía trabajaba de cantaora en el Café Chinitas de Málaga y, a parte, mi madre se ganaba su dinerillo de adolescente bailando por ahí por los pueblos".

María Peláe, 'la Lola Flores urbana' que ahora vuelve a brillar gracias al tema 'Mi tío Juan', y a la que podemos ver desde ya mismo de gira por todos los rincones de España.