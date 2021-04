Ella es la primera mujer en la historia del flamenco que se acompaña a sí misma con el piano. Hoy 21 de abril estrena en todas la plataformas digitales y en YouTube su nuevo single 'El Rey', un clásico mexicano que María Toledo canta por bulerías. "Estoy supercontenta con la acogida de toda la gente del single. Estamos en el número 2 y estoy flipando".

'El Rey' acumula ya miles de reproducciones y se sitúa entre lo más descargado: "Es la primera vez que me pasa y estoy asimilándolo. Es el primer single del que va a ser el sexto disco, y es la primera vez que hago mi carrera de forma independiente, entonces, estoy sola ante el peligro pero con un equipo de personas que me acompañan y no esperaba que pasase esto", nos cuenta María.

Aunque su apellido artístico hace honor a su tierra, Toledo, nada tiene que ver con su pasión y su vena flamenca. "En realidad no sé muy bien por qué hablo así y canto distinto. Hay gente que dice, por ejemplo María Jiménez, que estoy poseída. Esa es su reflexión", comenta entre risas. "Otros dicen que soy biligüe, que también mola. Y el sentido yo no lo encuentro. Nada más que cuando yo canto me sale ese punto flamenco que será que, desde pequeña, en mi casa se ha escuchado mucha copla y mucho flamenco. A mi padre le gustaba mucho Fosforito, Camarón... Y mi madre era más de Rocío Jurado, Marifé de Triana... Y en ese ambiente crecí yo. Y lo mexicano creo que es porque nací en toledo en la calle México. Entonces, siempre he tenido esa corazonada con México".

Y ahora estrena tema en el que se fusionan todos estos ingredientes: la música mexicana, ranchera, con el flamenco.

"'El Rey' tiene muchísimo contratiempo, hay mucho soniquete jerezano del barrio de Santiago y hemos hecho un vídeoclip grabado en Toledo. En el Puente Alcántara, en el Castillo de San Servando, salgo de reina con un montón de mujeres por todo esto del empoderamiento de la mujer. Y entonces, después, enterramos unos libros que se han considerado machistas a lo largo de la historia y, después, nos vamos a disfrutar de que hemos quitado ese machismo y nos hemos ido a la cantina a beber tequila nosotras".

Una canción con la que rompe todos sus esquemas "porque ha sido imprevisible. De hecho, mucha gente en mis redes sociales me ha dicho que no se lo esperaban porque cuando puse 'El Rey' no especifiqué qué iba a ser. Ya han visto que es la ranchera de José Alfredo Jiménez que es superconocida, pero yo no quería que perdiese mi esencia. Entonces, hemos estado dos años metidos en el estudio produciendo este disco y ahora nos vamos a México porque nos queda un tema por grabar, que si todo va bien, en julio lo tenéis seguro".

Hace más de una década que María Toledo decidió apostar por la música. En 2009 nos deleitaba con su primer disco homónimo y desde entonces, no ha parado de darlo todo por la música. Incluso, dijo adiós a su carrera de Derecho: "Cuando era chica quería ser cantaora de flamenco y jueza, las dos cosas. Realmente, cuando acabé la carrera, yo me acuerdo que dije "venga, me preparo una oposición", pero a mí lo que me hace brillar los ojos es la música, no el Derecho".

Sin embargo, no siempre fue fácil para ella. Todo empezó desde abajo, nos cuenta, haciendo peñas de flamenco, tablaos y concursos para forjarse poco a poco como artista. De cero y sin antecedentes. "A los puristas del flamenco les tengo más o menos controlados", asegura con humor. Aunque, también nos confiesa que, con doce años, la llegaron a llamar "terrorista del flamenco". Ahora, solo le falta conquistar a los puristas de la ranchera "me los tengo que camelar todavía porque ahora mismo es el incio de una etapa".

Además de 'El rey', que ya podemos escuchar en todas las plataformas, María Toledo nos avanza que habrá un segundo single "de calentamiento" y que será en julio cuando salga a la luz su sexto álbum.