Ana Obregón está a un día de revivir uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su hijo Aless. Un hecho que sin duda la ha marcado, como a cualquier madre que pierde un hijo. A lo largo de todo este año, Ana Obregón ha sabido seguir hacia delante y poner buena cara, pero casi en el aniversario de la muerte de Aless, no puede contener más su frustración por la prensa que no le ha mostrado respeto durante este último año y ha arremetido contra la prensa en un post de su Instagram.

Ana Obregón estalla en el aniversario de la muerte de Aless

La presentadora empieza su post agradeciendo de corazón a todo el mundo por el cariño y el amor que le ha llegado en este último y trágico año. Aún sigue en proceso de superar el duelo por su hijo Aless y asegura que nunca olvidará todos los buenos mensajes de apoyo que le han llegado (y aún continúan llegando) por el trágico fallecimiento de Aless.

Sin embargo, no puede decir lo mismo de otras personas: "Los paparazzi me han acosado durante un año, cada día. Incluso cuando voy a ver a mi hijo al cementerio", asegura Ana Obregón en su Instagram. También dice que se trata de un momento íntimo y personal para ella: "Es la única salida que he hecho de casa en mi retiro de un año", escribe.

Ana Obregón da la espalda a los paparazzi GTRES GTRES

La presentadora de televisión asegura en su post de que prácticamente tiene que ir a escondidas para visitar a su hijo en el cementerio: "Tengo que ir tirada en el coche como si fuera una delincuente". Y después de un año aguantando todo esto, Ana Obregón no puede más. Solamente quiere tener sus momentos de intimidad como cualquier persona y lo dice alto y claro: "Lo he aguantado un año en silencio pero ya no puedo más .Solamente quiero estar con mi hijo en PAZ!!!!".

Ana Obregón da la espalda a la prensa no solo en su foto de Instagram, sino también en el texto, donde aclara sus sentimientos hacia aquellos que no la han tratado este año con respeto: "Mi mayor repulsa a las revistas que se lucran con el dolor de una madre", recalca.

Anuncia que tomará acciones legales a partir de ahora: "Denunciaré a cualquier medio de comunicación que publique imágenes mías en el cementerio visitando a mi hijo", afirma tras hacer saber que, además, está totalmente prohibido por la ley. "No entiendo esta falta de humanidad y respeto", zanja, por último, Ana Obregón muy dolida en el aniversario de la muerte de Aless.