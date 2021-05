Su larga coleta siempre ha sido su seña de identidad y Pablo Iglesias siempre ha dicho que no estaba dispuesto a cortársela por nada del mundo, salvo por una excepción. "Por ser presidente no, porque me lo pidieran mis hijos… pero todavía queda mucho", así respondía a la pregunta del periodista José Ramón de la Morena durante una entrevista hace poco más de dos años. No hizo falta esperar tanto para ver al exvicepresidente del Gobierno con su nuevo peinado. Después de tantos años luciendo su icónica coleta, el antiguo líder de la formación morada cambia de imagen para dejar atrás la política y comenzar su nueva vida. El exvicepresidente del Gobierno ha sido fotografiado con una camisa de cuadros y vaqueros y el pelo mucho más corto de lo habitual. Entre sus manos sujeta un libro, el del periodista Pedro Vallín '¡Me cago en Godard!'. Las imágenes las ha publicado en exclusiva el periódico La Vanguardia.

Pablo Iglesias cambia de imagen

Esta es la primera foto que vemos de Iglesias desde que dimitiera de todos sus cargos el pasado 4 de mayo. Desapareció aquella noche en la que se celebraron las elecciones en Madrid y ni siquiera se ha pronunciado en su cuenta de Twitter. Con esta nueva imagen reaparece y deja atrás una de sus señas de identidad, que también le valió de forma despectiva el apodo de 'el coletas'.

Pablo Iglesias durante la campaña electoral de Madrid GTRES

Desde sus inicios en política Iglesias ha lucido siempre pelo largo, primero durante muchos años con una coleta que acabó siendo simbólica, aunque últimamente siempre optaba por un moño para recogerse la melena. A través de sus redes sociales contestó a quienes le preguntaban por su nuevo peinado. El hasta ahora líder de Podemos explicó que solo lo había hecho por el calor y para evitar que sus hijos le tiraran del pelo. Para afrontar esta nueva etapa, Pablo Iglesias ha optado por dejar de lucir uno de sus rasgos más característicos cuando estaba en la primera línea política.

Pablo Iglesias durante un acto de campaña de Unidas Podemos GTRES

Con la llegada de Podemos al Congreso, en marzo de 2016, la 'estética' de arco parlamentario cambió notablemente. Los renovadores, si se les puede llamar así, fueron Pablo Iglesias que llevaba coleta, Miguel Vila que llevaba el pelo largo y ligeramente despeinado y Alberto Rodríguez, el que más llamó la atención, y el que más críticas recibió, que llevaba rastas.