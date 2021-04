En el último capítulo de Cuéntame cómo pasó, los Alcántara experimentaron uno de los peores momentos de su historia en San Genaro. Una bomba, colocada en la cabina telefónica del barrio, estuvo a punto de acabar con la vida de Antonio Alcántara. Una de las escenas de mayor tensión, que mantuvieron a miles de espectadores en vilo. Pero si hay algo que salva a los Alcántara de una muerte segura es tener a la familia unida y cerca. Este jueves, cambiamos de dígito y entramos de lleno en el 1993, con Mercedes Fernández preparada para recuperar su matrimonio; aunque con calma.

En esta nueva tanda de próximo capítulo de la temporada 21, la pareja va a mover las caderas a ritmo de salsa cubana; gracias a Caridad, uno de los nuevos personajes de Cuéntame que promete conquistar al público con su local latino. Esta joven es la encargada de limpiar el taller de Merche, que parece ir como la seda. Allí, en medio de una conversación telefónica con el extranjero, Caridad le propondrá a su jefa disfrutar de unas clases de salsa; como agradecimiento a la costosa llamada.

Este " feo " de los hijos no supondrá un golpe demasiado duro a Alcántara , pues una de las personas más importantes de su vida está a su lado en su día especial: Milano. Después de unas copas de vino y algún que otro vermut ; Merche propondrá a Antonio echar un baile en el local del que le habló Caridad .

Se vende casa en Sagrillas

En 2020, las cosas funcionan de otro modo. Los hijos de los Alcántara ya no le tienen tanto apego a la casa de sus padres, en Sagrillas; y quieren venderla. Sin embargo, habrá encontronazos porque no todos están de acuerdo con esa venta. El "heredero", Carlos Alcántara, pondrá impedimentos suficientes para que los compradores no quieran adquirirla.

¿Habrá o no habrá venta? Ya veremos qué pasa cuando el cascarrabias de Antonio Alcántara se entere de la opción que plantean sus hijos.

