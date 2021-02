El universo cinematográifco de Marvel está llegando por fin a su cuarta fase, esa en la que el trabajo de toda una década comienza a dar sus frutos para los mayores fans del mundo de los cómics y de los superhéroes. La serie Wandavision es la que ha abierto la veda a todas esas historias que suceden después de Avengers: End Game, cinta que pone punto y final a la trama de las gemas del infinito y su guerra.

Wandavision nos sitúa en un sitcom típica de los años 50 con la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), dos miembros de los Vengadores, como protagonistas de una feliz y próspera vida llena de amor, casi como si vivieran prácticamente en un cuento. Conocen a sus vecinos, hacen la compra, Visión trabaja, Wanda es una típica ama de casa de esa época y viven como una familia normal.... ¿o no?

2. De Embrujada a Modern family: el homenaje a las sitcoms más exitosas

Si ya has visto al menos los dos primeros capítulos, te habrás dado cuenta de que la apertura de la serie tiene cierto parecido razonable con Embrujada, la icónica serie de televisión de los años 60. La directora de la serie es una gran fan de las sitcoms de toda la vida y se ha inspirado en algunas de las más conocidas para los primeros episodios de Wandavision. De hecho, la parte en blanco y negro de la serie fue filmada frente a un público en vivo.

También te habrás fijado en que cada capítulo la serie avanza 10 años, por lo que la cabecera y el estilo de la serie va cambiando por décadas. Y es que Wandavision ya ha llegado hasta la década de los años 2000 y Embrujada no es la única sitcom a la que ha hecho un guió. La serie ha dedicado cada capítulo a una sitcom famosa de la televisión, como Matrimonio con hijos o Malcom in the middle.

En el séptimo episodio, la directora nos ha deleitado con un estilo a lo Modern family para explicarnos los problemas familiares de Wanda y Vision. Y no solo eso, sino que ha combinado el estilo de la serie familiar con el de The office, la serie pionera en el tipo de planos de cámara movidos como si de un documental se tratase.