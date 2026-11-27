RTVE realizará el despliegue informativo más amplio en la jornada de las elecciones generales del 29 de noviembre, para acompañar a la audiencia en ‘La gran decisión’. Desde primera hora de la mañana, todos sus canales permitirán seguir al minuto lo que ocurra en todos los territorios y, poco antes del cierre de los colegios, comenzarán los especiales informativos para seguir el escrutinio y conocer los resultados y reacciones. Un dispositivo impulsado por los profesionales de RTVE desde las redacciones centrales y los Centros de Producción y Territoriales.

‘La gran decisión’ en TVE

En Televisión Española, la programación especial en directo comenzará a las 07:00 de la mañana y se emitirá en simultáneo en La 1 y el Canal 24 horas hasta las 13:00 horas. Un amplio bloque en el que se ofrecerán las votaciones de los candidatos de las principales formaciones políticas. De 13:55 a 14:15, también en La 1 y el Canal 24 horas, habrá un avance informativo con el dato de participación hasta esa hora y el desarrollo de las votaciones, a través de conexiones en directo con distintos puntos del país. Y los Informativos Territoriales de La 1, de 14:15 a 14:30, mostrarán cómo se desarrolla la jornada electoral en cada comunidad.

A las 19:30 horas, en La 1, el Canal 24 horas y TVE Internacional, comenzará ‘La gran decisión. Especial noche electoral’, conducido por Pepa Bueno y Alejandra Herranz desde la sede de RTVE en Prado del Rey, con una puesta en escena novedosa tanto dentro como fuera del plató. Informarán de los últimos minutos de votaciones y, a las 20:00 horas, tras el cierre de los colegios, informarán del sondeo para RTVE. La audiencia podrá seguir la actualización constante del escrutinio, y toda la fuerza del periodismo de RTVE se desplegará en los principales puntos de interés, con especial atención a las sedes de los partidos. El equipo de Datos de RTVE desgranará a lo largo de la noche las cifras más destacadas, junto al análisis de expertos y periodistas.

Las elecciones del 29N serán el foco de atención principal en los Telediarios y el Canal 24 horas, tanto el domingo como el lunes, con el análisis ampliado también en ‘La hora de La 1’.

La jornada electoral, en RNE

El seguimiento de las votaciones será protagonista en Radio Nacional de España, desde primera hora de la jornada electoral en los informativos y en los boletines de Radio 5 Todo Noticias. Un despliegue que estará en el centro de datos, hará un recorrido por toda la geografía española a pie de urna en los colegios electorales, atenderá a las votaciones de los principales candidatos y detallará qué ocurre en cada territorio también a través de los informativos regionales.

Además, a las 19:45 horas comenzará el especial informativo que se emtirá en Radio Nacional Radio 5 y Radio Exterior de España, conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso para informar en directo del cierre de los colegios, el sondeo de RTVE, el recuento y las primeras reacciones. Contarán con el análisis de Javier Aroca, María José Fuenteálamo y Jorge Resina, y la última hora de los resultados y las valoraciones desde las sedes de los partidos políticos, de la mano de todo el equipo del área de Nacional de RNE.

Y el lunes 30 de noviembre, ‘Las mañanas de RNE’ y otros espacios informativos, como ‘Mediodía en RNE’ o ‘24 horas’ seguirán volcados en los resultados de los comicios y los movimientos políticos que vengan en los próximos días.

RTVE Noticias acerca el 29N desde el terreno con análisis y datos

Los enviados especiales de RTVE Noticias a las sedes de los partidos y la redacción digital contarán la última hora, elaborarán crónicas y recogerán las reacciones de los candidatos. Su trabajo alimentará el minuto a minuto de RTVE Noticias hasta el desenlace de la noche electoral.

El equipo de Datos de RTVE Noticias ofrecerá el escrutinio minuto a minuto, con mapas y gráficos de los resultados por municipios y calles, seguirán la evolución de la participación y la batalla por los últimos escaños, y explicarán cómo se configuran las nuevas Cortes. A su vez, Verifica RTVE contrastará la información con fuentes oficiales para desmentir bulos y aclarar mensajes engañosos.

El despliegue culmina semanas de trabajo para elaborar perfiles de los candidatos, análisis, entrevistas y videopódcast para acercar estas elecciones a la ciudadanía. Todos estos contenidos están ya disponibles en la portada especial de las elecciones generales de RTVE Noticias, que será también el punto de referencia para seguir la jornada y consultar los resultados del 29N.

La cobertura estará disponible en la web y la aplicación de RTVE Noticias. Las redes sociales de RTVE Noticias y RNE acercarán las noticias, los datos y las claves del día a sus comunidades en YouTube, TikTok, IG, FB y X, con contenidos adaptados a cada plataforma. También en Teletexto. El despliegue podrá seguirse íntegro en RTVE Play desde cualquier dispositivo.