Radiotelevisión Española organiza y emite en directo el debate más plural de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Se celebrará el lunes 23 de noviembre en Prado del Rey (Madrid) con la participación de los portavoces parlamentarios de ocho formaciones políticas con grupo en el Congreso (PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, Junts Per Catalunya, Euskal Herria Bildu y EAJ-PNV) con una programación especial antes y después para ofrecer todas las claves y el análisis del debate.

En el debate participarán Ester Muñoz (Grupo Parlamentario Popular), Patxi López (Grupo Parlamentario Socialista), Pepa Millán (Grupo Parlamentario VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (Grupo Parlamentario Republicano), Míriam Nogueras (Grupo Parlamentario Junts Per Catalunya), Oskar Matute (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) y Maribel Vaquero (Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV).

Moderado por Xabier Fortes, se emitirá en La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, RTVE.es y RTVE Play. RTVE cederá de manera gratuita su señal institucional a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

En Televisión Española, Pepa Bueno conducirá el programa previo que se emitirá en directo desde las 20:45 horas en La 1, Canal 24 horas, TVE Internacional y RTVE Play. Contará con analistas, expertos y politólogos como Iván Redondo, Carlos Cué, Marta Nebot, Lola García, José Antonio Vera y Pablo Montesinos. Realizará conexiones en directo con la sede de RTVE en Prado del Rey para mostrar los preparativos de la cita, la llegada de los participantes y el ambiente previo al encuentro. Y, tras el debate, continuará el análisis con las reacciones de los participantes y los partidos.

En RNE, Lara Hermoso estará al frente del despliegue informativo desde el programa ‘24 horas’. A partir de las 21.30 en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior, una previa para contextualizar la cita y palpar el ambiente. También ofrecerá todas las claves al término del debate. Contará con el análisis de Fernando Berlín, Marisa Cruz y Ana Salazar.

RTVE Noticias dará el máximo protagonismo a esta gran cita de la campaña electoral para el 29N en portada y en RTVE Play, con la crónica minuto a minuto del debate, los vídeos, los mensajes, las crónicas y todas las claves de los portavoces. VerificaRTVE y los Servicios Informativos de RTVE realizarán una verificación en directo de todo lo que ocurra en el encuentro. Los perfiles informativos de RTVE en las redes sociales permitirán seguir en directo el debate y los momentos estelares.

Tres bloques temáticos

El debate durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos, seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía.

Los bloques serán: Vivienda y estado del bienestar; el segundo, Economía, empleo e infraestructuras; y el tercero, Clima sociopolítico y pactos.

Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se han establecido por sorteo.