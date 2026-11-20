El grupo RTVE lideró este jueves el ‘Cara a cara’ entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con un 25,3% de cuota, 3.621.000 espectadores de media y más de 6,3 millones (6.347.000) de espectadores únicos en La 1, La 2 y Canal 24 horas. Fue la retransmisión mas vista de cualquier grupo de televisión ayer.

El 35.6% de la audiencia que vio el Cara a Cara eligió seguirlo en RTVE, superando al resto de grupos que lo emitieron. Este registro convierte este cara a cara en el de mayor aceptacion de un debate/cara a cara de la Academia de TV en RTVE desde el 03/03/2008, cuando RTVE obtuvo un 32.6%.

RTVE lideró todos los bloques temáticos del ‘cara a cara’, con el de vivienda como el de mayor share (25.7%).

El especial ‘La cuenta atrás’, previo al debate y conducido por Pepa Bueno, se convirtió en la oferta más contactada de su franja con 7.713.000 espectadores únicos. Anotó un 14,9% de cuota y 1.688.000 espectadores em simulcast. La previa lideró en grupos de 13 a 24 años (23,5%) y 25 a 44 (15,1%).

El especial 'El análisis' posterior al debate, también con Pepa Bueno, con 5.069.000 espectadores únicos, fue la oferta más contactada de su franja, y anotó un 16,7% de cuota y 1.062.000 espectadores de media en simulcast. Lideró de 12 a 24 años (19,9%), de 65 a 74 (18,0%) y mayores de 75 (19,2%).

El conjunto del contenedor 'La gran decisión', que incluye la previa, el debate y el análisis posterior, lideró su franja en simulcast con un 19,1% de cuota, 1.958.000 espectadores de media y 10.783.000 contactos en su franja y supera en 3,6 puntos a su más inmediato competidor.

Se posiciona como una de las 10 emisiones no deportivas más contactadas del año. Por grupos de edad, lideró en los jóvenes de 13 a 24 años (25,3%), en los adultos de 25 a 44 años (21%), en los de 45 a 64 años (17,7%), en los de 65 a 74 (19,9%) y en los mayores de 75 años (18,9%)

Datos en digital

El cara a cara fue seguido en directo por 347.780 visitantes únicos en RTVE Play a través de todas las señales disponibles, un 67,6% más que el anterior debate final de 2023.

Los contenidos sobre las Elecciones Generales suman más de 1,1 millones de visitantes únicos desde el inicio de la campaña electoral el pasado 13 de noviembre, superando el impacto digital de las pasadas elecciones generales en un 59% de visitantes únicos.

En redes sociales, los contenidos del cara a cara alcanzaron 5,8 millones de visualizaciones en las cuentas de RTVE y 95.000 interacciones. X fue la red social en la que más impacto se consigue, 4,3 millones.

RTVE Noticias es la marca con más visualizaciones, acumulando el 81,4%. El tuit "El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo), empieza el debate con su minuto de plata: “España merece un presidente decente y él no lo es”" es lo más visto, con 1,14 millones de visualizaciones.

El directo de TikTok del Cara a Cara consigue 1,2 millones de visualizaciones y el especial informativo La gran decisión: cara a cara alcanza 325 mil en YouTube.