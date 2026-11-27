La 1 lideró con contundencia las audiencias de este jueves y registró una cuota del 15,9 %, con una programación volcada en el debate a cuatro de las elecciones del 29N. RTVE fue líder absoluta con su retransmisión, tanto en La 1 y el Canal 24 horas (26,1 %, 3.770.000 espectadores y casi 6,3 millones de contactos) como solo en La 1 (23,1 %, 3.345.000 y más de 5,6 millones). El debate, organizado por la Academia de Televisión, fue emitido en 22 cadenas, y el 36,9 % de la audiencia que lo vio lo hizo en RTVE.

La audiencia elige La 1 para seguir el debate

La 1 fue la cadena mas vista en la retransmisión del debate, con una ventaja de 7.7 puntos respecto a la segunda opción. Lideró en todos los grupos de edad y en todas la regiones, salvo en Aragon y Asturias, y registró el minuto de oro del día durante su emisión: a las 23:05 horas, con 3.635.000 espectadores y un 24,8 % de cuota.

Toda la programación dedicada al debate, bajo el título 'La gran decisión' y emitida de 20:15 a 02:00 de la madrugada, fue líder en su franja de emisión, tanto en la suma de La 1 y el Canal 24 horas (2.275.000 espectadores, 21 % de cuota y 9.259.000 contactos) como solo en La 1 (2.017.000, 18,6 % y 8.247.000). Lideró en su toda franja, con seis puntos de ventaja sobre la segunda opción, y se impuso en todos los grupos de edad.

La previa al debate fue la oferta más contactada de su franja con un 14,1 %, 1.682.000 espectadores y 6.314.000 contactos. Y el análisis posteriorlideró, con un 20,4 % de cuota, 1.222.000 espectadores y 4.193.000 contactos.

RTVE Noticias, máximo seguimiento del debate

El debate a cuatro es el más seguido en directo en RTVE Play con 366.312 visitantes únicos, por encima del cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

En las redes sociales el hashtag #Debatea4RTVE volvió a ser número uno en tendencias. El seguimiento en las redes de RTVE Noticias alcanzó los 6,18 millones de visualizaciones. El TikTok “Los candidatos a la Presidencia del Gobierno de las cuatro principales formaciones políticas han entrado así al plató de la Academia de la Televisión” es lo más visto, con 979.000 visualizaciones. El directo de TikTok del Debate a 4 alcanza 1,7 millones de visualizaciones y el de YouTube consigue 670.000.

Los tres debates electorales suman 866.566 visitantes únicos en sus emisiones en directo en RTVE Play y 30,5 millones de visualizaciones en redes y 721.064 visitantes únicos en sus directos digitales. Los contenidos electorales de RTVE Noticias superan los 2,2 millones de visitantes únicos desde el inicio de la campaña

La conversación en redes también ha estado marcada por los hashtags oficiales de RTVE: #CaraACaraRTVE, #DebateA8RTVE y #DebateA4RTVE, que alcanzaron la primera posición entre las tendencias en España durante sus respectivas emisiones. Además, #DebateA8RTVE llegó a situarse como primera tendencia mundial.

Liderazgos a lo largo de toda la jornada

La 1 se impuso en casi todas las franjas de este jueves: madrugada (8,2 %), mañana (20,5 %), tarde (10,9 %), prime time (19,2 %) y late night (17,9 %) y todos sus programas superaron el 10 % de cuota. Además del debate, también lideraron el Telediario Matinal (22,1 %); ‘La hora de La 1’ (24,6 %); ‘Mañaneros 360’ (19,4 %); ‘Valle Salvaje’ (11 %) y ‘La Promesa’ (11 %).

En La 2 el programa más visto fue 'Cifras y letras' (597.000 y 4,1 %), y el más contactado, 'Malas lenguas' (1.882.000 espectadores únicos).